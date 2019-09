Portugal tem mais de 10 mil ruminantes que evitam que o fogo alastre nos terrenos. Há incentivos para os pastores destes rebanhos sapadores.

Cabras e ovelhas ajudam a barrar os incêndios

O programa foi implementado o ano passado e já ganhou a adesão de milhares de cabras e ovelhas sapadoras Mais precisamente 10 mil que estão a ajudar a prevenir os incêndios em Portugal.

Qual a função destes animais? Simples, eles pastam nas zonas de risco de fogos, limpando assim a vegetação dos terrenos, tornando mais difícil a deflagração e propagação de um incêndio.

“O programa abrange 42 rebanhos, com sete mil cabras e três mil ovelhas, gerindo uma área de três mil hectares em 26 concelhos do País", refere ao Correio da Manhã Miguel Freitas, secretário de Estado das Florestas e do Desenvolvimento Rural.

Para os pastores há incentivos financeiros, explica este governante:"125 euros por hectare para a instalação do rebanho e 25 euros por hectare para a manutenção" da limpeza dos terrenos.

“ O objetivo é chegar ao fim deste programa de cinco anos com 20 mil animais e cinco mil hectares de área gerida", avança Miguel Freitas a este diário. Para tal, o montante disponível atualmente para este programa, 480 mil euros, deverá duplicar.

No total, o governo prevê gastar um milhão de euros durante os cinco anos deste programa.

Em breve, será aberto novo concurso para candidaturas dos pastores destas cabras e ovelhas sapadoras, que estão na primeira linha de prevenção dos fogos em Portugal.

O governo anunciou ontem que este ano de 2019 apresenta, até ao dia 31 de agosto, o segundo valor mais reduzido em número de incêndios e o segundo valor mais reduzido de área ardida desde 2009.