O Presidente cabo-verdiano e o líder do Governo espanhol foram os primeiros a felicitar o recém-eleito chefe de Estado português que toma novamente posse em março.

Cabo Verde, Espanha e UE felicitam reeleição de Marcelo Rebelo de Sousa

Os presidentes do Conselho e da Comissão Europeia, Charles Michel e Ursula von der Leyen, felicitaram esta manhã Marcelo Rebelo de Sousa, pela reeleição nas eleições presidenciais de domingo.

“Os meus sinceros parabéns a Marcelo Rebelo de Sousa pela sua reeleição como Presidente de Portugal. Tenho a certeza de que o seu mandato como Presidente, juntamente com a Presidência Portuguesa do Conselho da UE, contribuirá para uma recuperação justa, ecológica e digital. Parabéns”, escreveu Charles Michel.

O presidente do Conselho Europeu aludiu, assim, a um dos grandes objetivos fixados pela presidência portuguesa da UE neste semestre: reforçar o pilar social para conseguir "uma recuperação justa, ecológica e digital" após a pandemia, sem deixar ninguém para trás.

“Parabéns, Marcelo Rebelo de Sousa. Felicito-o pela sua reeleição como Presidente de Portugal. Espero que a nossa cooperação continue durante e após a presidência portuguesa da União Europeia”, escreveu, por sua vez, Ursula Von der Leyen numa mensagem na rede social Twitter.

Também o chefe do Governo espanhol, Pedro Sánchez, felicitou esta segunda-feira Marcelo Rebelo de Sousa pela sua reeleição como Presidente da República Portuguesa, desejando-lhe “todo o sucesso” e assegurando “o apoio de Espanha” nesta nova fase do país.



“Parabéns a Marcelo Rebelo de Sousa pela sua reeleição nas presidenciais portuguesas. Todo o sucesso e apoio de Espanha nesta fase para o nosso país vizinho. Estamos unidos por fortes laços de cooperação, colaboração e trabalho mútuo em prol do bem comum de ambos os Estados”, disse esta manhã o chefe do executivo espanhol numa mensagem transmitida através da rede social Twitter.

Já na noite de domingo, o Presidente cabo-verdiano, Jorge Carlos Fonseca, tinha felicitado Marcelo Rebelo de Sousa pela “vitória eleitoral expressiva” nas presidenciais em Portugal, descrevendo-o como um “amigo de Cabo Verde”, e disse esperar um reforço das relações bilaterais.

Numa mensagem divulgada pelo chefe de Estado cabo-verdiano na sua conta oficial na rede social Facebook, Jorge Carlos Fonseca assume o objetivo de “juntos” continuarem a trabalhar “para a consolidação das relações entre Cabo Verde e Portugal e no quadro da CPLP [Comunidade de Países de Língua Portuguesa]”.

“Reeleito um Presidente que, inegavelmente, é amigo de Cabo Verde e que tem contribuído para o reforço da amizade e da cooperação entre os dois países”, afirmou Jorge Carlos Fonseca.

Marcelo Rebelo de Sousa foi reeleito Presidente da República no domingo com votação reforçada e a terceira maior percentagem em eleições presidenciais em democracia, 60,70% dos votos expressos, a segunda maior numa reeleição.

Nas presidenciais com maior abstenção desde o 25 de Abril, realizadas no momento mais grave da propagação da covid-19 em Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa submeteu-se ao voto como "responsável máximo do Estado e, nessa medida, da gestão da pandemia", como realçou no seu discurso de vitória, feito na Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, onde foi aluno e professor.

O professor catedrático de direito jubilado, de 72 anos, que se recandidatou à chefia de Estado apoiado formalmente por PSD e CDS-PP, foi reeleito com 2.533.799 votos, quando faltam apurar apenas os resultados em três consulados.

