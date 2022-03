As eleições do círculo da Europa estão a ser repetidas depois de mais de 157 mil votos (80% do total deste círculo) terem sido anulados durante a contagem depois de terem sido misturados votos válidos com inválidos, não acompanhados de cópia do documento de identificação, como exige a lei.

Legislativas

Círculo da Europa. MAI diz que entre 72 e 99% dos emigrantes receberam boletins de voto

Lusa As eleições do círculo da Europa estão a ser repetidas depois de mais de 157 mil votos (80% do total deste círculo) terem sido anulados durante a contagem depois de terem sido misturados votos válidos com inválidos, não acompanhados de cópia do documento de identificação, como exige a lei.

A ministra da Administração Interna, Francisca Van Dunem, afirmou hoje que entre 72 e 99% dos emigrantes receberam os boletins de voto relativos à repetição das legislativas no círculo da Europa.

No arranque do debate na Comissão Permanente da Assembleia da República, o deputado e secretário-geral do PSD, José Silvano, tinha afirmado que “milhares de emigrantes” não teriam recebido o boletim de voto e lamentado que o parlamento só esteja a discutir o tema depois da repetição do ato eleitoral.

“Os últimos dados que tenho apontam no sentido de que entre 72 e 99% receberam efetivamente os boletins de voto, temos uma percentagem muito elevada de pessoas que receberam os boletins de voto”, afirmou a ministra, admitindo que “nestas eleições e noutras pode haver falha nas entregas e nas respostas”, assegurando que o Governo irá indagar as razões pelas quais ocorreram.

A ministra da Administração Interna está hoje à Comissão Permanente da Assembleia da República, a pedido do PSD, para prestar esclarecimentos sobre o processo eleitoral dos emigrantes no círculo da Europa, que foi anulado e está a ser repetido, após o Tribunal Constitucional ter determinado a nulidade e repetição do ato eleitoral nas assembleias do círculo da Europa.

Mais de 157 mil votos dos eleitores do círculo da Europa, 80% do total, foram anulados após, durante a contagem, terem sido misturados votos válidos com inválidos, não acompanhados de cópia do documento de identificação, como exige a lei.

