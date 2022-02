O Ministério da Administração Interna português exorta os eleitores a enviar os envelopes até 12 de março.

Círculo da Europa. Boletins de voto já começaram a ser enviados

Os votos postais relativos à repetição das eleições legislativas no círculo da Europa já começaram a ser enviados para os eleitores correspondentes, indicou o Ministério da Administração Interna (MAI), esta terça-feira.

Na nota, o ministério português exorta ainda os eleitores a enviar os envelopes até 12 de março.

Tal como da primeira vez, a documentação inclui "um folheto com instruções sobre o processo de votação, o boletim de voto, um envelope verde e um envelope de retorno branco com indicação de porte pago". Relembre-se que os voto pela via postal será enviado a todos os eleitores que já o tinham feito por esta mesma via nas eleições de 30 de janeiro.

O MAI sublinha que "só serão considerados válidos os votos que sejam acompanhados por cópia do Cartão de Cidadão ou Bilhete de Identidade, colocada fora do envelope verde, que contém apenas o boletim de voto, e dentro do envelope branco de retorno". A ausência desta cópia foi, aliás, um dos motivos que levou à anulação das mesas do círculo da Europa.

Na nota, o ministério português exorta ainda os eleitores a enviar os votos até 12 de março, uma vez que apenas "serão considerados os votos recebidos em Portugal até ao dia 23 de março".

Também é possível acompanhar percurso dos respetivos boletins de voto através do Portal euEleitor, através do número de registo da carta de envio.

Sobre a repetição do ato eleitoral no círculo europeu, o MAI reitera que os procedimentos das eleições de 30 de janeiro mantêm-se. Ou seja, "só os eleitores que optaram por se inscrever para votar presencialmente na eleição de 30 de janeiro poderão votar, igualmente, de modo presencial nas Embaixadas e postos consulares nos dias 12 e 13 de março, entre as 08h00 e as 19h00 locais".

Todos os outros inscritos deverão receber o boletim em casa para exercer o seu direito de voto pela via postal.







