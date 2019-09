O animal tinha uma "hemorragia grave nas patas". Elementos do INEM de Lamego conseguiram estancar o sangue e contam a história.

Cão ferido aparece nas urgências do Hospital de Lamego a “pedir ajuda”

O animal tinha uma "hemorragia grave nas patas". Elementos do INEM de Lamego conseguiram estancar o sangue e contam a história.

Este cão (da foto acima) apareceu, esta quarta feira, à porta das urgências do Hospital de Lamego.



Tinha uma “hemorragia grave nas patas”. João Correia e Isabel Ferreira da ambulância Suporte Imediato de Vida do INEM de Lamego que estavam no local, viram o animal e aperceberam-se que estava ferido.

Examinaram-no e ali mesmo conseguiram “controlar a hemorragia”, como contam na conta do twitter do INEM.

Já com os primeiros socorros prestados e com o animal a merecer as atenções, colaboradores do Hospital de Lamego ofereceram-se então para levá-lo ao veterinário para terminar o tratamento.

Aqui está a história contada por estes profissionais de saúde.

conseguimos controlar a hemorragia e acabou por ser transportado por colaboradores do hospital a um veterinário. Ficou bem... mas foi um doente bem diferente dos que costumamos ter." 😊

João Correia e Isabel Ferreira (Ambulância SIV Lamego) (2/2) pic.twitter.com/cWlhh1ukMz — INEM (@INEMtwitting) September 18, 2019

"O cão apareceu aqui nas urgências do SUB de Lamego e ficámos todos surpreendidos quando reparámos que não vinha pedir festas, mas ajuda!", escreveram.

“Conseguimos controlar a hemorragia e acabou por ser transportado por colaboradores do hospital a um veterinário. Ficou bem... mas foi um doente bem diferente dos que costumamos ter." O relato do sucedido que acompanha as duas fotos foi feito por João Correia e Isabel Ferreira da Ambulância SIV Lamego.

Como e o porquê do inteligente animal ir às urgências do hospital pedir ajuda, certamente ninguém sabe.