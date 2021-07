Portugal. Pais com filhos até aos oito anos poderão optar pelo teletrabalho

O Governo português tem a intenção de permitir, por lei, que pais com filhos até oito anos possam decidir trabalhar à distância, sempre que as funções o permitam e mesmo que a empresa não concorde. A única condição é que a modalidade seja utilizada pelos dois progenitores.

O Governo português tem a intenção de permitir, por lei, que pais com filhos até oito anos possam decidir trabalhar à distância, sempre que as funções o permitam e mesmo que a empresa não concorde. A única condição é que a modalidade seja utilizada pelos dois progenitores.

Esta pode ser uma mudança fundamental na vida de muitas famílias portuguesas. O Governo português entregou aos parceiros sociais uma proposta para alterar o Código do Trabalho e permitir que pais com filhos até oito anos possam optar pelo teletrabalho, sempre que as funções o permitam e mesmo que a empresa não esteja de acordo. Nesta fase, esta é apenas uma proposta de prioridades do executivo, sendo que não há ainda texto final com as alterações à lei.

No documento entregue pelo Ministério do Trabalho na quarta-feira foi apresentada uma síntese de propostas com o objetivo de "melhorar a conciliação da vida profissional, familiar e pessoal". Esta revisão visa "alargar aos trabalhadores e trabalhadoras com filhos menores de oito anos de idade ou filhos com deficiência ou doença crónica o direito a exercer a atividade em regime de teletrabalho, condicionado à partilha entre homens e mulheres e quando compatível com as funções", escreve o ministério.

O Código do Trabalho atual permite o teletrabalho sem necessidade de acordo por parte com o empregador se a criança tiver até três anos.

Teletrabalho para quem?

Um estudo realizado em 2020 pelo Banco de Portugal, citado pelo jornal Público, mostra como a opção pelo teletrabalho está relacionada com o nível económico e social. O teletrabalho "foi muito mais elevado nos indivíduos com maior escolaridade e maior remuneração do trabalho", refere o estudo.

As percentagens falam por si. Nas pessoas "com nível de escolaridade inferior ao ensino secundário", o teletrabalho abrangeu 6,5% dos trabalhadores, mas "esta proporção aumenta para mais de 20% nos indivíduos com ensino secundário e ultrapassa os 60% nos indivíduos com ensino superior".





