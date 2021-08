Empresário fingiu ser político e arrecadou centenas de milhares de euros

Trabalho Greve no SEF levou a espera de duas horas no controlo de fronteiras em Lisboa

A greve dos funcionários do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) causou esta quarta-feira tempos de espera no aeroporto de Lisboa que atingiram um máximo de duas horas no controlo de fronteiras, nas chegadas, adiantou a ANA – Aeroportos de Portugal.