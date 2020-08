Britânicos "correm" para Portugal. Reservas aumentam 723% na última semana

Reservas de alojamento até outubro aumentaram até 47%. Ryanair já tem mais voos para o Algarve.

Ana Patrícia CARDOSO Reservas de alojamento até outubro aumentaram até 47%. Ryanair já tem mais voos para o Algarve.

Afinal, as férias de verão dos cidadãos do Reino Unido não estão completamente perdidas. Com o levantamento da quarentena obrigatória, na passada quinta-feira, os últimos dias revelaram-se uma corrida ao melhor lugar para uns dias de descanso. Sobretudo, no Algarve, região de eleição dos britânicos.

As reservas de viagens para Portugal "aumentaram 723%, em comparação com os dias que antecederam o anúncio do Governo do Reino Unido", revelou a On The Beach (OTB) ao Jornal de Notícias. A OTB é um dos maiores operadores britânicos de férias de praia, com mais de 20% de quota de mercado.

Os bilhetes de avião para Faro também subiram entre 400% e 1250% e as reservas dispararam até 47% no alojamento local.

Apesar do aumento de marcações repentino, "72% das reservas dos últimos quatro dias são para partidas em setembro e em outubro", disse a OTB ao JN.

Ano perdido

Ainda que setembro e outubro sejam concorridos em turistas, "perderam-se quatro meses de verão e, mesmo com reservas nesses meses, já não vai ser possível recuperar" o ano, explicou ao mesmo jornal Elidérico Viegas, da Associação dos Hotéis e Empreendimentos Turísticos do Algarve.

Ryanair aumenta número de voos para Faro

A Ryanair decidiu "introduzir 14 voos adicionais para Faro desde 12 aeroportos do Reino Unido", pode ler-se em comunicado.



Foi também lançada uma promoção com tarifas a partir de apenas 19,99 euros por trajeto, em toda a rede Reino Unido-Portugal, para viajar em setembro e outubro de 2020.





