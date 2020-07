A corporação dos Bombeiros Voluntários de Braga lançou um apelo aos emigrantes no Luxemburgo, em França, Alemanha, Bélgica ou Holanda para adquirir um camião autotanque.

Bombeiros de Braga pedem ajuda ao Luxemburgo para adquirir camião autotanque

Henrique DE BURGO

No desafio lançado na rede social Facebook, os bombeiros de Braga pedem "um contacto com os bombeiros locais", junto da emigração para adquirirem um "veículo tanque em condições", para oferecer à corporação. Os bombeiros voluntários de Braga estão sem um veículo tanque há "cerca de 20 anos", lê-se ainda na publicação de terça-feira, no Facebook dos soldados da paz



Em 2014, os bombeiros de Wormeldange entregaram um camião cisterna aos bombeiros de Mortágua e, mais recentemente, as corporações de Parc Hosingen, de Bourscheid e Waldbredimus/Contern enviaram dois camiões e diversos materiais para Cabo Verde. O contacto com os bombeiros de Braga pode ser feito através do email bombeirosvbraga@gmail.com.

