As autoridades alertam para a "persistência de valores elevados da temperatura máxima", que deverá ultrapassar os 25º. graus esta segunda-feira.

Bombeiros combatem incêndios na Madeira com temperaturas acima da média

Diversas corporações de bombeiros da Madeira estiveram envolvidas, este domingo, no combate a incêndios de deflagraram em vários pontos da ilha, numa altura em que Instituto Português do Mar e a Atmosfera emitiu um alerta para tempo quente.

Elementos dos Bombeiros da Calheta, da Ribeira Brava e Ponta do Sol, de Câmara de Lobos (zona oeste da Madeira), de Santana (norte) e de Santa Cruz (zona leste) combateram fogos durante o dia, sobretudo em áreas de floresta e mato.

Na Calheta, uma queimada não autorizada ficou descontrolada e propagou-se a uma casa devoluta, situação que motivou a intervenção das autoridades policiais, que identificaram o responsável pelo fogo.

O aviso amarelo do Instituto Português do Mar e da Atmosfera para tempo quente na costa sul da ilha da Madeira entrou em vigor às 12h de domingo e prolonga-se até 21h de hoje.

As autoridades alertam para a "persistência de valores elevados da temperatura máxima", que se encontra acima dos valores médios para esta altura do ano. Deverá variar entre 26°C no Funchal e 22°C no Porto Santo esta segunda-feira, 30 de dezembro. Já a temperatura mínima deverá oscilar entre 18 e 16°C, respetivamente, refere o IPMA.

LUSA