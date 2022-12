O resgate do bombeiro Pedro Serra do animal preso e assustado num quintal completamente alagado, em Loures, está a emocionar Portugal. Veja o vídeo.

Vídeo

Como um bombeiro voluntário salva cão preso nas cheias em Portugal

Redação O resgate do bombeiro Pedro Serra do animal preso e assustado num quintal completamente alagado, em Loures, está a emocionar Portugal. Veja o vídeo.

No exterior de uma espécie de barracão completamente alagado pelas cheias que assolaram em força o município de Loures, na terça-feira, o bombeiro voluntário Pedro Serra descobriu um cão acorrentado e muito assustado, que por estar preso, não podia nadar e sair do local.

Pedro Serra decidiu agir e resgatar o pobre animal. Enrolou uma corda à sua cintura e entrou pelo terreno alagado, de calções, e com a água a chegar-lhe à cintura. Começou desde logo a falar com o animal, aproximando-se com cuidado para o cão não se assustar ainda mais. Quando chegou ao pé dele, tranquilizou o animal e soltou-o. Mesmo assim, o bicho continuava imóvel, cheio de medo. O bombeiro voluntário pegou no animal ao colo e retirou-o das cheias.

O resgate foi filmado por quem se encontrava com o bombeiro tendo sido publicado a página do Facebook dos Bombeiros Voluntários de Loures, na quarta-feira, elogiando o bombeiro. O vídeo rapidamente se tornou viral, tendo já mais de 900 mil visualizações e quase seis mil comentários de parabéns ao bombeiro e críticas de repúdio ao dono do animal que o deixou preso e abandonado.

"Estas imagens que recebemos orgulham-nos bastante. Os nossos Bombeiros a efetuarem missões de socorro, estejam ou não fardados. É sempre um orgulho contar com eles nas nossas fileiras. Parabéns Pedro", escreve a corporação de Loures, que foi um dos municípios mais fustigados e alagados pelo mau tempo. As cheias deixaram 12 pessoas desalojadas, inundando casas e estabelecimentos comerciais.





