O cão mais velho do mundo - e de sempre - é português e ficou conhecido esta semana por ter entrado para o Guinness World Records. Como se explicam 30 anos de vida, mais do dobro do esperado? Não é fácil, mas o carinho da família dá uma ajuda.

Recorde do Guiness

Bobi, o rafeiro português de 30 anos que ainda se apaixona

Ana Patrícia CARDOSO

Quando se chega à casa de Leonel Costa, em Conqueiros, Leiria, há um cão que recebe as visitas com a cauda a abanar. É difícil de imaginar que este animal, o Bobi, tem 30 anos (o equivalente a 206 para o ser humano) e é, segundo o Guinness World Records, o cão mais velho do mundo - e de sempre.

O Bobi não sabe que é famoso internacionalmente, só quer festas e mimo. É Leonel quem explica como este sucesso repentino os apanhou de surpresa. "Não esperávamos o interesse todo, só pensámos que ia para o Livro dos Recordes e pronto. Agora, acho até que vem um jornalista dos Estados Unidos para o conhecer", conta ao Contacto.

A verdade é que Bobi, um rafeiro alentejano, é um caso único e há quem procure explicações científicas para esta longevidade fora do comum (a idade média da raça é entre 12 a 14 anos).

Para Leonel e a mãe, Maria Floriano, 72 anos, não é uma grande surpresa. "O Bobi não foi o primeiro cão idoso desta casa. Todos chegaram a velhos. Tivemos o Chicote, que durou 22 anos, a Gira - mãe do Bobi - que viveu até aos 18 anos. Não me recordo de nenhum cão que tenho morrido antes dos 15", conta.

"Com o Bobi, foram passando os anos e ele sempre bem. Claro que não imaginávamos que 30 anos fosse possível, mas estamos muito felizes", diz Leonel, ao contar que, "só em 2018, com 25 anos, o cão teve o primeiro problema sério de saúde, o equivalente a um AVC, que lhe deixou sequelas até hoje. Esteve cerca de duas semanas internado e as esperanças eram poucas."

Os médicos não davam garantias e foi tudo muito rápido. "Ligaram-me e disseram-me, 'Leonel, o que vamos fazer?'", recorda. A família sabia o que a pergunta implicava: custos elevados. Responderam para se fazer o possível e, cinco anos depois, não podiam estar mais satisfeitos com a escolha.

Também nunca tiveram cuidados especiais de alimentação. Aliás, há três décadas que Bobi se alimenta do que a família cozinha. "Come tudo o que comemos. Tem pratos especiais que adora, como o peixe grelhado com um bocadinho de broa e azeite e a canja". Mesmo assim, há cuidados. "Evitamos comidas muito temperadas e nada de açúcar ou lacticínios mas, de resto, ele come normalmente. Menos a fruta, aí só gosta mesmo de maçã. Ah, e esparguete, sim, mas à bolonhesa já não é fã", descreve.



Este cão representa as gerações da nossa família"

Não há propriamente um equação simples que explique uma vida longa e saudável como esta. Para a veterinária Rute Porém, da Animalife, associação portuguesa que combate o abandono de animais, a explicação está no somatório de fatores relacionados com a genética, bom ambiente em casa, convívio com outros cães ou a não exposição a alterações térmicas extremas.

Ao saber do historial de cães saudáveis na casa - a família teve vários cães e nenhum viveu menos de 15 anos - Rute afirma que "aí está uma parte da 'receita'". "Um bom ambiente familiar, animais que são cuidados, os donos estão bem, há uma rotina de segurança e carinho, não há stress em redor...isso explica muita coisa. Tal como nos humanos, as condições exteriores influenciam muito a nossa saúde". Resumindo, "o tal segredo...são os donos", diz.

"Até abrir os olhos"

Se hoje o Bobi é hoje um cão muito amado, a verdade é que escapou à morte por um triz. O cão mais velho da história nasceu a 11 de maio de 1992 com mais três irmãos. Naquele tempo, quando uma família não podia sustentar mais ninhadas, enterrava-se as crias antes que abrissem os olhos. "Assim que abriam, já não lhes podiam fazer mal porque antigamente havia a crença de que era nesse momento que começavam a sofrer".

O Bobi escapou da morte por ser da mesma cor que a lenha e ninguém o ter visto. A mãe passou a ir alimentá-lo em segredo mas, dois ou três dias depois, o pequeno Leonel, na altura com oito anos, apercebeu-se da situação e escondeu o animal duas semanas. "Ainda levei porrada mas os meus pais já não lhe podiam fazer nada porque ele tinha aberto os olhos. Foi assim que passou a fazer parte da casa". Até hoje.

"O simbolismo do Bobi é que nós olhamos para ele e lembramo-nos de todos os que já morreram... o meu pai, o meu irmão, os meus avós. Este cão representa as gerações da nossa família", diz Leonel, que cresceu a pensar no Bobi como um irmão, mas que nos últimos anos, devido aos cuidados que tem de ter, considera-o já uma espécie de filho. Mas também não precisa de rótulos, "o que importa é o amor".

Com três décadas de uma convivência que extravasa os limites entre cão e dono, não se pensa na despedida. "Não estou preparado de todo. Todos os dias de manhã, é uma alegria enorme levantar-me cedo e vê-lo a caminhar até mim. É um alívio. Quando não vem logo, são aqueles segundos em que o coração fica mais apertado. Mas depois vejo que só ficou mais tempo a dormir e relaxo", desabafa.

"Sei que tenho de me preparar para essa situação mas prefiro nem pensar nela. As pessoas dizem que estou muito apegado mas prefiro estar assim do que começar a despedir-me aos poucos. Tenho de aproveitar ao máximo todos os dias o tempo que ele está cá. Eu não sei como vão ser as coisas, até eu posso ir primeiro do que ele", brinca.

A vitalidade do Bobi ajuda-o a manter-se confiante. Todos os dias, passeiam pelo menos 30 minutos, ele movimenta-se com alguma dificuldade mas tem uma rotina normal e ainda responde a estímulos animais como... outra cadela.

Bobi, que não está castrado, conheceu a Ava (cadela que pertence à jornalista) e ficou encantado. Não a largou, cheirou-a, seguiu-a para todo o lado, não parou de abanar a cauda. Quer isto dizer que ainda há espaço para "romance" na vida deste cão? Leonel afirma que sim. "O meu sonho é que ele ainda consiga ter filhos, mas os médicos dizem-me: 'Esquece isso, é impossível'".

Não os ouve. "Eu acho que ainda vai dar, quero muito adotar uma cadela e tentar", diz. Ainda se planeiam futuros em Conqueiros.

Recorde mundial

E como se dá o salto para o Livro de Recordes? O processo começou no ano passado porque Leonel soube que o cão mais velho da história tinha sido Bluey, um pastor australiano que viveu 29 anos e 5 meses, entre 1919 e 1939. Foi aí que entrou em contacto com os meios de comunicação, deu uma entrevista e começou a tentar entrar em contacto com o Guinness World Records.

A idade do Bobi foi verificada pela SIAC, uma base de dados para animais do governo português que é gerenciada pelo Sindicato Nacional dos Médicos Veterinários, que comprovou que o registo de nascimento foi feito em 1992, nos serviços veterinários do município de Leiria, e as várias consultas desde então.

Outro das exigências era que Leonel o levasse a veterinários distintos que não o conhecessem. A reação foi unânime: espanto por estar tão bem e ter chegado a esta idade.

Também destronou o cão vivo mais velho - o Spike, 23 anos, que esteve apenas duas semanas no Guiness.

Em termos práticos, a entrada no Livro de Recordes não muda nada. "Ao contrário do que as pessoas pensam, não recebemos nada, pelo contrário, nós é que investimos". "Se alguém correr mais rápido e ultrapassar o recorde de alguém, pode receber um prémio. No nosso caso, vamos para o livro, temos a placa, mas não ficamos ricos".



O que se segue agora é uma data muito importante: os 31 anos, celebrados daqui a três meses. "Estamos muito ansiosos com esse dia, mais uma vitória nossa", diz Leonel. Vai haver festa? Se depender do entusiasmo do Bobi, é muito provável que sim.





















