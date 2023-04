Artigo denuncia comportamentos sexuais inadequados de dois docentes do Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra. Instituição abriu inquérito para apurar os factos.

Boaventura de Sousa Santos acusado de assédio sexual por três alunas

Três investigadoras da Universidade de Coimbra acusaram recentemente dois professores da instituição, entre eles o sociólogo Boaventura de Sousa Santos de assédio sexual. A notícia é avançada esta quarta-feira pelo jornal Diário de Notícias.

A denúncia veio a público através de um livro "Sexual Misconduct in Academia ("Má Conduta Sexual na Academia) publicado no Reino Unido a 31 de março pela editora inglesa Routledge.

O texto "The walls spoke when no one else would" ("As paredes falaram quando mais ninguém o faria), assinado pela investigadora portuguesa Catarina Laranjeiro e por duas ex-colegas estrangeiras, Lieselotte Viaene e Miye Nadya Tom, acusa Boaventura Sousa Santos, fundador e diretor emérito do Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra (CES) de assédio sexual.

Um das situações é detalhada numa das passagens: "Uma estudante internacional de doutoramento decidiu concluir a sua pesquisa no seu país de origem em vez de na instituição (o CES). Apenas disse a outra colega a verdadeira razão da mudança: o seu supervisor, o Professor-Estrela ["Star Professor", no original] tocou-lhe nos joelhos e convidou-a para 'aprofundarem a relação' como 'pagamento' da sua ajuda académica. O Star Professor tinha já setenta e muitos anos".

O "Professor-Estrela" será Boaventura de Sousa Santos, mas as três investigadoras também fazem referência ao antropólogo Bruno Sena Martins, investigador do quadro do CES, referido como "O Aprendiz".

A instituição emitiu um comunicado anunciando a abertura de um inquérito para apurar os factos relatados. À revista Sábado, o diretor do CES em funções, António Sousa Ribeiro, admitiu que o texto "é explícito em relação a situações e nomes", mas garante nunca ter recebido qualquer queixa, "formal ou informal, relativa a Boaventura Sousa Santos ou Bruno Sena Martins". Além disso, mostra-se "surpreso" com o que é relatado.

Boaventura nega acusações

Boaventura de Sousa Santos respondeu ao Diário de Notícias sobre as acusações, negando a denúncia, e considerando-a "uma distorção e uma falsificação da realidade". Lamentou ainda estar a ser vítima da cultura de "cancelamento", acrescentando que o artigo das investigadoras é um "ataque ad hominem em que o mundo académico começa a ser fértil".



A título de curiosidade, o nome do artigo - "As paredes falaram quando mais ninguém o fez" - é uma referência a um grafiti pintado em 2018 nas paredes da instituição da Universidade de Coimbra, onde se lia: "Fora Boaventura. Todas Sabemos" (logo apagado). Foi esta mensagem que permitiu às três mulheres entenderem que não estavam sozinhas nos acontecimentos.

