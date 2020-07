O Sporting de Braga ficou em terceiro lugar, na I Liga, ao vencer o campeão FC Porto

Benfica vence Sporting e atira ‘leões’ para o quarto lugar da I Liga

O vice-campeão Benfica ‘atirou’ este sábado, 25 de julho, o Sporting para o quarto lugar da I Liga portuguesa de futebol, ao vencer em casa o dérbi por 2-1, no Estádio da Luz, à porta fechada, na 34.ª e última jornada.

O suíço Seferovic adiantou os ‘encarnados’, aos 28 minutos, o esloveno Sporar igualou, aos 69, mas, aos 88, o brasileiro Vinícius deu o triunfo aos vice-campeões, destacando-se na liderança dos marcadores, com 19 golos.

A formação ‘encarnada’, que já ganhou a Supertaça e ainda pode conquistar a Taça de Portugal, fechou a prova com 77 pontos, contra 60 do Sporting, ultrapassado pelo Sporting de Braga (60), vencedor por 2-1 na receção ao FC Porto.

Com este triunfo, o Sporting de Braga garantiu o terceiro lugar e o acesso direto à fase de grupos da Liga Europa, uma vez que passou a somar 60 pontos, os mesmos do que o Sporting, que hoje perdeu 2-1 com o Benfica, mas tem vantagem no confronto direto com os ‘leões’.



Veja os resultados da 34.ª e última jornada:

Santa Clara – Vitória de Guimarães (2-2)

Gil Vicente – Paços de Ferreira (3-3)

Marítimo –Famalicão (3-3)

Boavista – Rio Ave (0-2)

Benfica – Sporting (2-1)

Sporting de Braga – FC Porto (2-1)

Portimonense – Desportivo das Aves (domingo, 20h30),

Vitória de Setúbal – Belenenses (domingo, 20h30)

Moreirense – Tondela (domingo, 20h30).

Com Lusa

