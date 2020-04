Encarnados adquiriarm milhares de equipamentos médicos para doar ao Serviço Nacional de Saúde, ventiladores, máscaras e outro material de protecção.

Benfica vai doar um milhão de máscaras ao SNS

Redação Encarnados adquiriarm milhares de equipamentos médicos para doar ao Serviço Nacional de Saúde, ventiladores, máscaras e outro material de protecção.

No âmbito do combate à pandemia, o SL Benfica adquiriu milhares de equipamentos médicos para doar ao Serviço Nacional de Saúde (SNS), num esforço conjunto do clube, fundação e futebolistas profissionais, informaram esta quinta-feira os responsáveis do campeão nacional.

"O material, que muito em breve chegará a Portugal para ser entregue ao SNS, corresponde a um milhão de máscaras cirúrgicas (3 camadas) descartáveis, 1,8 milhões de pares de luvas descartáveis, 173.500 máscaras de protecção FFP, 9.005 máscaras de protecção FFP2, 2.620 óculos de protecção, 2.620 fatos de protecção, 778 termómetros infravermelhos e ainda seis ventiladores", especifica o clube lisboeta.

Em nota publicada no sítio oficial na Internet, o Benfica observou que a aquisição daquele equipamento médico resulta do "esforço articulado no combate à pandemia" entre o clube - cujo contributo ascendeu a um milhão de euros -, a sua própria fundação e também os jogadores do plantel de futebol profissional.

O clube lembrou que, além dos donativos, "acrescem as diversas iniciativas de cariz solidário das Casas do Benfica, incansáveis no trabalho no terreno, em Portugal e por todo o mundo, no apoio às comunidades locais".



O novo coronavírus já infectou mais de 1,5 milhões de pessoas em todo o mundo, das quais morreram mais de 87 mil. Dos casos de infecção, cerca de 280 mil são considerados curados.



Siga-nos no Facebook, Twitter e receba a nossa newsletter das 17h30.