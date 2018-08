Com uma boa primeira parte em que Pizzi marcou três golos antes dos 40 minutos, as águias sofreram com a recuperação da equipa da cidade berço que marcou dois golos na segunda parte.

Benfica sofre para derrotar Vitória de Guimarães

Pizzi foi o homem do jogo no triunfo por 3-2, fazendo esquecer a ausência de Jonas que seguiu o desafio da jornada inaugural no camarote. O Benfica cedo comandou o jogo, conseguindo uma confortável vantagem antes do fim da primeira parte: Pizzi marcou aos 10, 30 e 38 minutos. Com 1-0, contudo, os benfiquistas desperdiçaram um penalty após derrube de Rafa Soares a Salvio na grande área aos 15 minutos (Ferreyra permitiu a defesa de Douglas que também deteve a recarga de Gedson) e, logo a seguir, os vimaranenses enviaram a bola ao poste esquerdo num remate de Boyd.

No regresso do intervalo, os lisboetas abrandaram um pouco o ritmo, talvez a pensar no desafio da segunda mão da terceira pré-eliminatória da Liga dos Campeões na próxima terça-feira, permitindo a recuperação dos visitantes, que marcaram aos 76 minutos por André André e aos 81 por Guillermo Celis.

O jogo permaneceu equilibrado até ao fim, tendo o árbitro João Pinheiro dado três minutos de compensação além dos 90 sem que o resultado se alterasse. A partida na Luz teve 55.219 espectadores.

