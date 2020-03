Todos os jogos da primeira e segunda liga deste fim-de-semana vão manter-se mas à porta fechada.

Benfica, Porto, Varzim, Chaves. Coronavírus obriga estádios portugueses a fechar as portas

Confrontada com o aumento de casos de infeção pelo novo coronavírus no país, a Liga de Clubes anunciou que todos os jogos de futebol previstos para este fim-de-semana vão realizar-se à porta fechada.

A decisão veio na sequência do apelo lançado pela ministra da Saúde, Marta Temido, que recomendou a suspensão de eventos em espaços abertos com mais de cinco mil pessoas e de eventos à porta fechada com mais de mil participantes. Fica por esclarecer se a medida se aplica também às próximas jornadas, uma vez que a recomendação do governo deverá vigorar até 3 de abril.

Bancadas vazias

A lutar pelo título, Benfica e Porto entram em campo no sábado e no domingo. Os respetivos 37.507 lugares do Estádio da Luz e os 25.004 do Estádio do Dragão vão ficar vazios.

Já no domingo, a Liga já referia algumas medidas de prevenção contra a covid-19, como a suspensão do aperto de mão no início dos jogos e as crianças não darem a mão aos jogadores que acompanham na entrada em campo.

As recomendações do governo anunciadas por Marta Temido podem também afetar outras modalidades à porta fechada, como o futsal ou basquetebol. Alguns campeonatos já foram cancelados, como o Campeonato Nacional de Show e Precisão de 2020, de patinagem artística, que se realizaria no próximo fim-de-semana em Fafe e contava-se com cerca de 3500 pessoas.