Presidente das águias convidou magistrados do Tribunal da Relação e do Supremo Tribunal de Justiça para jogo europeu no Estádio da Luz, em 2011. Informação foi dada pela defesa de Luís Filipe Vieira no processo "Operação Lex".

Portugal 2 min.

Benfica convidou 22 juízes para assistir a jogo no camarote presidencial

Presidente das águias convidou magistrados do Tribunal da Relação e do Supremo Tribunal de Justiça para jogo europeu no Estádio da Luz, em 2011. Informação foi dada pela defesa de Luís Filipe Vieira no processo "Operação Lex".

O Benfica convidou 22 juízes para a Tribuna Presidencial do Estádio da Luz para assistirem a um jogo da Champions, frente ao Basileia (1-1), em 2011.

A notícia, dada esta sexta-feira, 2 de outubro, pelo Correio da Manhã, consta da defesa de Luís Filipe Vieira, presidente dos encarnados, no processo 'Operação Lex', em que é arguido. Um caso que envolve o ex-juiz Rui Rangel, principal arguido desse processo, assim como a sua ex-mulher, a também juíza, Fátima Galante, além do presidente do Benfica.

Luís Filipe Vieira arguido na operação Lex O líder do Benfica é um dos 17 acusados da Operação Lex.

O caso, que foi conhecido a 30 de janeiro de 2018, quando foram detidas cinco pessoas e realizadas mais de 30 buscas, teve origem numa certidão extraída da 'Operação Rota do Atlântico', que envolveu o empresário de futebol José Veiga, suspeito de crimes de corrupção no comércio internacional, branqueamento de capitais, fraude fiscal e tráfico de influências.

Rui Rangel, demitido no início de dezembro do ano passado pelo Conselho Superior da Magistratura (CSM), é suspeito de receber avultadas quantias através de favorecimentos e de várias ligações a empresários e figuras do desporto, como o Benfica e o seu presidente, Luís Filipe Vieira, que resultaram na indiciação por corrupção/recebimento indevido de vantagens, de branqueamento de capitais e fraude fiscal.

A referência aos 22 juízes convidados e também a António Costa, na altura enquanto autarca da Câmara Municipal de Lisboa, para assistirem ao jogo de 2 de novembro de 2011, no camarote presidencial, faz parte da sua defesa no processo. O convite é apresentado como exemplo de uma tradição do clube sendo usado para rebater a acusação da 'Operação Lex' sobre as ligações entre Vieira e Rangel.

Luís Filipe Vieira retira titulares de cargos públicos da sua comissão de honra Uma decisão tomada após as críticas ao primeiro-ministro António Costa e ao presidente da Câmara Municipal de Lisboa, Fernando Medina, por integrarem a sua lista.

Segundo o Correio da Manhã, o Ministério Público (MP) alega que o presidente do Benfica ofereceu bilhetes a Rui Rangel para jogos do Benfica como forma de obter “favores” - associados em especial a um processo de dívida fiscal de Vieira em Sintra -, da parte do antigo juiz do Tribunal da Relação de Lisboa.



A defesa de Luís Filipe Vieira na Operação Lex contrapõe, argumentando que “a presença de reputados ou prestigiados benfiquistas de vários quadrantes da sociedade nacional na Tribuna Presidencial do Estádio é uma tradição há muito seguida pelo Benfica".



Entre os juízes convidados para esse jogo, encontravam-se dois conselheiros do Supremo Tribunal, 18 desembargadores da Relação e dos dois juízes de direito, além de António Costa, na altura presidente da Câmara Municipal de Lisboa.



Dois juízes desembargadores estão também a ser investigados.

O presidente dos 'encarnados', no cargo desde 2003, anunciou esta quarta-feira, 30 de setembro, a recandidatura à liderança do clube da Luz, numa unidade hoteleira em Lisboa e perante uma plateia de mais de 200 apoiantes.



Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.