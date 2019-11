O Hospital de São Bernardo, em Setúbal, deu alta ao bebé que nasceu sem rosto. Marlene, David e Rodrigo já estão em casa.

Bebé sem rosto passou o fim de semana em casa

O bebé que nasceu sem olhos, nariz e parte do crânio teve alta hospitalar ao fim da tarde de sexta-feira. A notícia foi avançada pelo Correio da Manhã que conta que o Hospital de São Bernardo, em Setúbal, acedeu ao pedido dos pais.

"O Rodrigo não estava com apoio de qualquer equipamento hospitalar. Ou seja, estar naquele quarto ou em casa, com acompanhamento, é praticamente a mesma coisa", relatou ao jornal diário Tânia Contente, madrinha da criança.

Apesar de estar em casa, o hospital garante apoio 24 horas por dia aos pais e uma equipa de cuidados paliativos pediátricos visita o bebé, para garantir que se mantém estável.



O bebé já consegue respirar sozinho e mamar, ainda que os exames médicos confirmem lesões graves no cérebro. De acordo com o jornal online Observador, o estado de saúde da criança tem-se mantido estável, apesar do diagnóstico de surdez e as malformações detetadas no céu da boca.

"Tanto a Marlene como o David têm números específicos para ligarem em caso de emergência com o menino. A ajuda é boa, mas não há apoio como o da família", lamenta a madrinha Tânia Contente.

Entretanto decorre um inquérito para apurar as responsabilidades do médico que obstetra que não detetou nenhuma das malformações da criança e terá garantido que a gravidez decorria com normalidade mesmo depois dos pais terem recorrido a uma clínica especializada que alertou para a possibilidade através de uma ecografia 5D.

Marlene e David apresentaram queixa ao Ministério Público contra o médico Artur Carvalho. O Bastonário da Ordem dos Médicos, Miguel Guimarães, pediu "desculpa aos portugueses". Entretanto, o médico pediu suspensão de funções.