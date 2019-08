Amanhã, dia 26, a menina de três meses vai ser internada para começar a preparação para a administração do Zolgensma.

Bebé Matilde vai receber terça-feira o medicamento mais caro do mundo

Paula SANTOS FERREIRA Amanhã, dia 26, a menina de três meses vai ser internada para começar a preparação para a administração do Zolgensma.

É já na próxima terça-feira, dia 27, que a bebé Matilde vai receber a terapia mais cara do mundo, o Zolgensma, para tratar a Atrofia Muscular Espinhal, tipo 1, a forma mais grave da doença que sofre desde que nasceu. A notícia é avançada pelos pais da menina, Carla e Miguel Sande, na página do Facebook ‘Matilde, uma bebé especial’.

“Entramos em contagem decrescente, dia 26 temos que estar no hospital às 9h00 para iniciar os corticoides e garantir que estou preparada para dia 27... A espera é longa”, lê-se na mensagem na página da Matilde.

O Zolgensma que custa 1,9 milhões de euros nos EUA, vai ser totalmente comparticipado pelo estado português e ao que tudo indica vai ser administrado à bebé de três meses no hospital de Santa Maria, em Lisboa, onde está a ser seguida.

Este fármaco é de uma só toma e apesar de não estar ainda disponível na Europa nem em Portugal, a menina consegui o medicamento através de uma pedido específico feito pela equipa hospitalar e de uma Autorização de Utilização Especial (AUE) dada pelo Infarmed (Autoridade Nacional do Medicamento e Produtos de Saúde).

Novo fármaco é "um grande avanço"

Até agora, a Matilde tem estado a receber o outro medicamento para esta doença grave que é a principal causa genética de morte em bebés. Trata-se do Spinraza que já aumentou a sobrevida destes pacientes bebés. Porém, o Zolgensma é tido como um “grande avanço”.

Durante os quatro anos de ensaios clínicos, as crianças tratadas com o novo fármaco, obtiveram “rápidas e douradoras melhorias nas suas funções motoras”.

“Conseguiram sentar-se, rolar, rastejar, brincar e alguns conseguiram mesmo andar”, disse Vas Narasimhan, o chefe executivo da Novartis, a farmacêutica suíça que detém o Zolgensma, aquando do anúncio da aprovação da Food and Drug Administration (FDA), a agência norte-americana que autoriza a implementação dos novos medicamentos e alimentos no país.

"Salva vidas como o Spinraza também salva"

Os especialistas portugueses são mais cautelosos, embora reconheçam o avanço significativo desta terapia genética.

“Os resultados que dispomos até ao momento são superiores em aspetos funcionais ao Spinraza. De facto, dos resultados publicados [sobre o Zolgensma] os doentes conseguem sentar-se. Mas, com os dados existentes, não podemos falar em cura da doença”, declarou anteriormente ao Contacto Manuela Santos, coordenadora da subespecialidade Neuropediatria, da Ordem dos Médicos de Portugal

No entanto, para esta neuropediatra que é também Presidente da Sociedade Portuguesa de Neuropediatria o novo fármaco “salva vidas, tal como o Spinraza também salva”.

A par com Matilde também foram pedidas autorizações especiais para outros bebés portugueses com a mesma doença poderem também receber o medicamento. Neste momento, há oito bebés ‘Matilde’ em Portugal, a serem seguidos nos hospitais e indicados para a toma do novo medicamento.