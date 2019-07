"Ainda tenho um longo caminho a percorrer, mas o facto estar de em casa é melhor para mim", lê-se na página do Facebook da bebé, de três meses.

Portugal 2 min.

Bebé Matilde deixa hospital e vai para casa

Paula SANTOS FERREIRA "Ainda tenho um longo caminho a percorrer, mas o facto estar de em casa é melhor para mim", lê-se na página do Facebook da bebé, de três meses.

A bebé Matilde deverá ter alta hospitalar ainda hoje e regressar a casa com os pais, contam Miguel e Carla Sande na página do Facebook 'Matilde, uma bebé especial'.

Nas últimas semanas, a bebé de três meses, que sofre de atrofia muscular espinhal (AME), tipo 1, a forma mais grave da doença, tem estado internada no Hospital de Santa Maria devido a complicações provocadas pela AME, nomeadamente respiratórias.

“(…) Trago boas notícias, amanhã [dia 18] já vou para casa, os papás já estão prontos para cuidar de mim em casa”, escreveram os pais de Matilde na página do Facebook onde vão relatando o dia a dia da menina, como se fosse a bebé a escrever. “Ainda tenho um longo caminho a percorrer, mas o facto estar de em casa é melhor para mim”. Na página, a bebé ‘conta’ ainda que já aprendeu “a palrar”, já conversa com os pais e agora só quer falar.

Miguel e Carla avançam também que têm estado a aprender a cuidar da menina, nomeadamente a usar os suportes necessários a atenuar os sintomas da doença que a Matilde necessita, sem a ajuda das enfermeiras.

Ainda sem novidades do novo medicamento

Os pais adiantam que ainda não têm novidades sobre o novo medicamento, o Zolgensma, capaz de tratar a AME, tipo 1 e impedir o surgimento dos sintomas que tanto incapacitam os doentes. Esta doença surge nos bebés e aos dois anos, a maioria dos meninos já não conseguem respirar sem ventilação assistida, dizem os especialistas. O novo medicamento, administrado por uma única injeção hospitalar, ainda só está disponível nos EUA e custa 1,9 milhões de euros.

Atualmente, as autoridades hospitalares e o governo português estão já a tratar de tudo para que a Matilde e os outros sete meninos com a mesma doença possam receber o medicamento, através de uma autorização especial. Mas antes têm de realizar uma bateria de exames para saber se possuem as condições adequadas para que lhes seja administrada a terapia e que não sofram efeitos secundários. Enquanto o Zolgensma não chega a Matilde está a ser tratada com outro medicamento já disponível em Portugal para a AME, o Spinraza.

Ajudar os outros bebés ‘Matilde’

Entretanto, os pais da Matilde já anunciaram que os dois milhões de euros que angariaram na campanha junto dos portugueses para pagar o Zolgensma, vão começar a ser doados a outros meninos com a doença. “Decidi arregaçar as mangas, comecei a dar os primeiros de milhões de passos na ajuda aos meus "irmãos" com a mesma doença que eu. Mesmo não sabendo ainda quanto vou precisar para os meus cuidados diários e porque o caminho é longo, vamos assegurar todas as terapias, equipamentos e acessórios que eles precisam agora e será tudo colocado no contribuinte de cada "irmão" meu. Já contactámos a mamã da Natália (Andrea Silva) e a mamã do Mateus (Maria Terra)”, lê-se na página do Facebook da bebé.