Bebé Matilde: 2,5 milhões angariados estão sujeitos a monotorização das autoridades

A bebé está em casa a "recuperar bem" da toma do medicamento inovador e os pais explicam que o dinheiro "ainda está na conta solidária" e só o podem movimentar com autorização do MAI.

Paula SANTOS FERREIRA

A bebé Matilde já teve alta hospitalar e está em casa a “reagir bem” à administração do fármaco mais caro do mundo, que recebeu na passada terça-feira, e que poderá travar a evolução da forma mais grave da atrofia muscular espinhal, (AME) de que sofre.

A informação foi avançada ontem à noite pelos pais da menina na sua página do Facebbok, ‘Matilde, uma bebé especial´onde justificam também, onde estão e como estão a utilizar os 2,5 milhões de euros que os portugueses doaram para pagar o medicamento inovador, o Zolgensma que a Matilde precisava que só está à venda nos EUA e custa 1,9 milhões de euros.

Contudo, através de um processo especial tratado pelo governo português a Matilde recebeu o medicamento, que foi totalmente comparticipado pelo estado.

No dia em que foi administrado à Matilde, o Zolgensma houve quem questionasse onde estava o dinheiro.

Ajudas a outras famílias de bebés doentes

"Meus queridos, os donativos continuam na conta da Matilde e esta conta foi aprovada pelo MAI [Ministério da Administraçâo Interna] e a sua utilização é monitorizada”, explicam Carla e Miguel Sande no Facebook adiantando ainda não saber quanto vão “precisar para a Matilde “agora nem no futuro”.

Contudo, garantem, “ainda assim e em sofrimento começámos a contactar outras mães e começámos ajudar”.

Só que a conta de solidariedade já está encerrada pelo MAI, não permitindo mais depósitos e todos os movimentos têm de ser comunicados a este organismo.

Por isso, os pais de Matilde explicam na mensagem: “Ainda aguardamos confirmação para avançar com ajudas a 2 famílias”.

Além de outros bebés Matilde, com AME, tipo 1, estes pais contam que vão começar também a ajudar “outros bebés e crianças também especiais com diferentes doenças”, nomeadamente a AME, tipo 2.

MAI autorizou angariação dinheiro

“Cada criança tem necessidades diferentes, cada família tem necessidades diferentes, nunca demos as escolher entre as necessidades (terapias e equipamentos), não se trata de ajudar mais ou menos ninguém, são as mães que nos dizem o que precisam”, contam os pais da Matilde recordando que “desde o dia 7 de julho que iniciámos esta missão de ajudar outros bebés”.

A Secretaria Geral da Administração Interna confirmou ao Correio da Manhã que autorizou "a angariação de receitas", tendo em conta "os relatórios médicos comprovativos da doença da criança" e perante a "insuficiência económica" dos pais de Matilde.

"Em termos de fiscalização existe comunicação da CGD [Caixa Geral de Depósitos] do encerramento da conta e do saldo da mesma".

O fármaco de toma única também foi administrado a outra menina, a Natália, de 11 meses. Que também já está em casa, a “recuperar bem”, segundo informações de ontem à noite,

O Zolgesma é tido como muito inovador e, segundo os responsáveis da Novartis, a farmacêutica que o desenvolveu, esta terapia genética permite que os bebés se desenvolvam sem os sintomas desta grave doença que os impede de sentar-se, andar e até respirar por eles.