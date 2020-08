A pandemia obrigou as autoridades a inventarem uma nova bandeira nas praias portuguesas. É vermelha e triangular e significa que a praia está cheia, mas mesmo assim é possível entrar. Segundo dados da Agência Portuguesa do Ambiente, o sinal já foi utilizado quase 2.500 vezes no espaço de dois meses.

Bandeira vermelha que indica praia cheia já foi hasteada quase 2.500 vezes

A pandemia obrigou as autoridades a inventarem uma nova bandeira nas praias portuguesas. É vermelha e triangular e significa que a praia está cheia, mas mesmo assim é possível entrar. Segundo dados da Agência Portuguesa do Ambiente, o sinal já foi utilizado quase 2.500 vezes no espaço de dois meses.

De acordo com o Jornal de Notícias, a bandeira triangular vermelha, que alerta para a ocupação máxima da praia, já foi içada 2.476 vezes entre 6 de junho e 9 de agosto, diz a Agência Portuguesa do Ambiente (APA). Por sua vez, a bandeira amarela, que indica uma ocupação elevada, de entre um a dois terços do areal ocupado, foi avistada 5.188 vezes. A verde, que dá conta da ocupação até um terço, foi içada mais de 21 mil vezes.



Segundo a APA, calcula-se que tenham estado nas praias portuguesas mais de 12,6 milhões de pessoas, sendo que o fim de semana de 4 e 5 de julho terá sido aquele com maior ocupação.

Para as autoridades, as altas temperaturas que se fizeram sentir em julho, o mais quente dos últimos 89 anos, segundo dados do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), foram uma das razões.

João Pedro Matos Fernandes anteviu que a frequência dos areais vá aumentar, ainda mais, neste mês de agosto, mas acredita que os portugueses "tudo farão para continuar a inibir, nas praias, o contágio da covid-19", cita o Sapo24.

"Desde o início da época balnear, e até à data, já foram às praias em Portugal nove milhões de pessoas. Num só dia chegámos a ter mais de um milhão de pessoas, num conjunto de praias", disse na altura. "Mas o comportamento da maioria, na manutenção dos afastamentos e das regras de segurança, tem sido precioso e de grande rigor. Estamos muito agradecidos ao esforço, que estou certo irá continuar", frisou.

Também a APA fez um balanço “muito positivo” sobre o cumprimento das novas regras de segurança nas praias, no âmbito da pandemia da covid-19, tanto ao nível da implementação, como do “comportamento dos utentes”.

“O balanço é muito positivo, tanto em termos da implementação no terreno das regras definidas, como ao nível do comportamento dos utentes que maioritariamente têm respeitado o distanciamento social e outras normas definidas”, informou a APA, numa resposta escrita enviada à Lusa.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.