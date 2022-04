O ICFN recorda que o habitat natural destes animais são águas bastante profundas e, geralmente, quando se aproximam de zonas costeiras é por já se encontrarem doentes ou por terem sofrido algum problema.

Salvamento

Baleia que encalhou na Fonte da Telha não vai sobreviver

O ICFN recorda que o habitat natural destes animais são águas bastante profundas e, geralmente, quando se aproximam de zonas costeiras é por já se encontrarem doentes ou por terem sofrido algum problema.

Depois de surgirem vários vídeos e fotografias nas redes sociais sobre uma baleia com cerca de 10 metros que arrojou sexta-feira de manhã perto da praia da Fonte da Telha, em Almada, tendo os banhistas estado a assistir aos trabalhos das equipas de especialistas que tentavam salvar o animal, o Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas (ICFN) lançou um comunicado onde admite que não é possível salvar o animal.

"Os serviços do ICNF foram esta sexta-feira alertados para a presença de um animal de grande porte – um cachalote (Physeter macrocephalus), com 14,8 metros e um peso estimado de 15 toneladas – numa zona muito próxima da costa, junto à praia da Fonte da Telha, no concelho de Almada", indica a nota.

A Polícia Marítima procedeu à tentativa de encaminhar o animal para uma zona de águas mais profundas, procurando afastá-lo da costa, mas o animal não reagiu à proximidade das embarcações, "o que indicia a forte probabilidade de já não se encontrar saudável antes de encalhar na praia", diz o ICNF, recordando que o habitat natural destes animais são águas bastante profundas e, geralmente, quando se aproximam de zonas costeiras é por já se encontrarem doentes ou por terem sofrido algum problema.

Possível existência de fraturas no corpo do animal

"A partir do momento em que o animal assentou na areia, tornou-se impossível deslocá-lo sem provocar mais danos e sofrimento, além daqueles já relacionados com os problemas de que padece – e que terão estado na origem do arrojamento – e com o sofrimento provocado por ter o seu peso todo assente na areia", explicam os técnicos.

.O ICNF continuará no local a acompanhar evolução da situação e o estado de saúde do animal e caso se confirme a morte deste animal, fará posteriormente uma avaliação externa mais aprofundada para avaliar a existência de ferimentos ou sintomas de doenças que expliquem a ocorrência.

As primeiras avaliações parecem apontar para a possível existência de fraturas no corpo do animal, possivelmente provocadas por um abalroamento, adianta ainda o comunicado.





