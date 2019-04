Os turistas têm uma média de idades entre 40 e 50 anos e as vítimas mortais são 11 homens e 18 mulheres.

Balanço sobe para 29 mortos (atualizada)

Os turistas têm uma média de idades entre 40 e 50 anos e as vítimas mortais são 11 homens e 18 mulheres.

O acidente ocorrido hoje com um autocarro que transportava turistas alemães provocou 29 mortos.

O alerta do acidente foi dado pelas 18:30 (19h30 no Luxemburgo), na estrada do Caniço de Baixo, concelho de Santa Cruz, contíguo a leste do Funchal.

