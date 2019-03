Ministério da Administração Interna revelou que a análise ao comportamento policial no caso registado a 20 de janeiro foi concluída no passado dia 22.

Bairro da Jamaica. Processos disciplinares a dois polícias por uso excessivo de força

O Ministério da Administração Interna (MAI) anunciou hoje a conclusão do inquérito aos acontecimentos no bairro da Jamaica, no Seixal, Setúbal, com confrontos entre moradores e polícias, resultando na instauração de dois processos disciplinares a polícias por uso excessivo de força.

Numa nota enviada à agência Lusa, o MAI afirma que o inquérito foi elaborado pela PSP e concluído a 22 de março.

Da investigação resultou a instauração de dois processos disciplinares por despacho do diretor nacional da PSP, além da prorrogação da instrução do inquérito por 15 dias úteis, com vista à realização de diligências complementares no âmbito do processo, adianta a nota do MAI.

Em 20 de janeiro, incidentes entre elementos da PSP e moradores no bairro da Jamaica, no Seixal, distrito de Setúbal, resultaram em cinco civis e um polícia feridos, sem gravidade, tendo sido detida uma pessoa, entretanto libertada.

Segundo a Polícia, a PSP foi alertada para “uma desordem entre duas mulheres”, tendo deslocado para o local uma Equipa de Intervenção Rápida da PSP de Setúbal.

Na ocasião, um grupo de homens reagiu à intervenção dos agentes da polícia quando estes chegaram ao local, atirando pedras.

Nas redes sociais foram colocados vídeos a circular em que são visíveis confrontos entre agentes policiais e moradores do Bairro da Jamaica.

Além da PSP, também o Ministério Público abriu um inquérito.

Lusa



