Força Aérea portuguesa e as autoridades finlandesas estão a investigar o caso em conjunto.

Avião português violou espaço aéreo da Finlândia

Força Aérea portuguesa e as autoridades finlandesas estão a investigar o caso em conjunto.

O Ministério da Defesa da Finlândia anunciou hoje que um avião de vigilância português violou o seu espaço aéreo. As autoridades portuguesas já foram contactadas e estão a analisar a informação juntamente com a Finlândia, confirmou o ministro português da Defesa Nacional, João Gomes Cravinho.

Uma porta-voz da Defesa finlandesa, Niina Hyrsky, disse à imprensa que o incidente ocorreu na segunda-feira, às 06:00, a sudoeste da capital, Helsínquia. Hyrsky escusou-se a dar mais pormenores, afirmando que a situação está a ser investigada pela guarda costeira finlandesa. Contactado pela Lusa, o porta-voz da Força Aérea Portuguesa, tenente-coronel Manuel Costa, confirmou que as autoridades finlandesas contactaram as congéneres portuguesas e que a situação está a ser analisad por ambas.

"A Finlância é um país amigo e naturalmente que, se há qualquer dificuldade, qualquer problema, nós investigamos o assunto em conjunto", referiu João Gomes Cravinho aos jornalistas, à margem de uma conferência em Faro.

De acordo com o governante, pela localização geográfica, pode tratar-se de um dos aviões que a Força Aérea Portuguesa tem colocados na Polónia, embora não seja certo, já que o assunto ainda está sob investigação. "Nós temos F-16 e um P3 que estão colocados na Polónia e que estão integrados em missões da NATO, de policiamento do Mar Báltico. Pela localização geográfica, imagino que poderá ter alguma coisa a ver com um desses, mas não tenho mais informação sobre a matéria", declarou.

Portugal participa em várias operações da NATO no leste da Europa, designadamente na Polónia, onde tem destacados caças F-16 e aeronaves de patrulhamento marítimo P3-C. A Finlândia não é membro da NATO.

Lusa