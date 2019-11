Por "motivos técnicos" a aeronave que tinha como destino Inglaterra regressou ao aeroporto cerca de 45 minutos depois. A proteção civil estava em alerta.

Avião da Ryanair aterra de emergência no Porto pouco depois de descolar

Por "motivos técnicos" a aeronave que tinha como destino Inglaterra regressou ao aeroporto cerca de 45 minutos depois. A proteção civil estava em alerta.

Um avião da Ryanair que levantou voo no Aeroporto Francisco Sá Carneiro, esta quarta-feira de manhã, com destino a Birmingham, em Inglaterra, teve de regressar ao aeroporto realizando uma aterragem de emergência.

"O voo da Ryanair que saiu do Porto com destino a Birmingham regressou por motivos técnicos, tendo a aterragem sido feita em segurança", confirmou esta tarde fonte da ANA, contactada pelo site Notícias ao Minuto.

O que está a causar estranheza é o tempo que o avião levou a sobrevoar a zona de Esposende e Fão, no distrito de Braga, de acordo com o registado no site FlightRadar 24, antes de aterrar de novo.

O avião descolou por volta das 10h35 da manhã, rumou a sul, mas depois voltou para norte para sobrevoar a referida zona, antes de regressar então ao Aeroporto Francisco Sá Carneiro, onde aterrou às 11h11, de acordo com este diário português.

Proteção Civil falou em "acidente aéreo"

Em terra, o site da Proteção Civil colocou um alerta para um “acidente aéreo” pelas 10h56 da manhã, na Maia, onde fica situado aquele aeroporto, escreve o site Notícias ao Minuto.

Ao aeroporto chegaram também “35 operacionais e 13 veículos" do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) do Porto. Contudo, este comando declarou ao Notícias ao Minuto que toda a equipa esteve no local “só em estado de prontidão” não tendo sido necessário atuar.

O CDOS do Porto confirmou, no entanto, que teria ocorrido uma “avaria numa aeronave” que teria sido resolvida.