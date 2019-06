Relatos de má disposição e vómitos que afetaram tripulação e passageiros de um novo modelo de avião preocupam a companhia aérea portuguesa.

Aviões da TAP estão a ser investigados

O novo modelo de aviões da TAP, o Airbus A330neo, está no centro da polémica. Vários relatos de má disposição e vómitos entre tripulantes e passageiros está a colocar em causa a viabilidade deste aparelho. O último caso aconteceu ainda na semana passada num voo para o Brasil, em que a tripulação se sentiu mal no final da viagem.



A notícia foi avançado pela rádio TSF e, ao que parece, a TAP já terá dado início a uma investigação para perceber o que se passa com os novos aviões. Tanto a Autoridade Nacional da Aviação Civil (ANAC) como o Sindicato Nacional do Pessoal de Voo da Aviação Civil (SNPVAC) adiantaram à rádio que ouviram dezenas de testemunhos de tripulantes que não sentiram bem.

“É evidente que há tripulantes e passageiros que enjoam em determinadas fases de voo com turbulência mais moderada ou mais severa, mas os relatos que temos não têm a ver com isso e sim com o decurso normal de voos de longa duração e longo curso operados neste tipo de equipamento”, afirmou Luciana Passo, a presidente do SNPVAC à TSF, adiantando que “até agora o que tinham conseguido apurar é que nada de extraordinário se passava e que os elementos recolhidos estavam dentro da normalidade e legalidade”.

Ao final da manhã, a TAP lançou um comunicado para esclarecer a situação. “Relativamente ao facto de, em algumas unidades novas do A330neo, poderem ter sido detetados alguns odores provenientes do equipamento de ar condicionado, é um facto considerado normal em aeronaves novas e que desaparece logo após as primeiras utilizações”, garantindo que “nunca colocaria os seus clientes e trabalhadores numa situação de risco para a sua saúde”. A companhia aérea revela também que “imediatamente realizou-se uma reunião com áreas técnicas da TAP, o sindicato de pilotos e o sindicato dos tripulantes de cabina de forma a partilhar com total transparência os dados disponíveis”.

Não houve, no entanto, avanços na explicação do mal-estar geral. “Os testes já realizados tanto pela TAP, como pela Airbus não permitem estabelecer qualquer correlação entre estes episódios e uma hipotética, mas não demonstrada, deficiência na circulação e renovação de ar” e “todas as análises feitas pela Airbus com o apoio de laboratórios independentes indicam que os parâmetros de qualidade do ar estão dentro do normal na indústria”, sendo que, “nos vários testes realizados pela Airbus no chão e em voo, quanto a possíveis fontes de desconforto, como fluxo e distribuição de ar ou controlo de temperatura, os resultados obtidos foram de total conformidade”, pode ler-se.

Apesar da TAP garantir que "a experiência e conforto relativamente à circulação do ar no A330neo é igual à da anterior geração A330”, a verdade é que sjá se contam dezenas de relatos e nenhuma alternativa em vista.





