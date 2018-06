Se é verdade que os deputados votaram em consciência, parece-me absurdo e quase imoral retirar consequências políticas da rejeição da eutanásia no parlamento. Mas não falta quem o queira fazer, de um e de outro lado.

Editorial Portugal 3 min.

Avenida da Liberdade: Sem vencedores nem vencidos

Sergio Ferreira Borges Se é verdade que os deputados votaram em consciência, parece-me absurdo e quase imoral retirar consequências políticas da rejeição da eutanásia no parlamento. Mas não falta quem o queira fazer, de um e de outro lado.

Talvez haja especulação a mais quando se diz que António Costa perdeu, só porque os vários projetos de lei foram rejeitados, ou ainda, quando se diz que Rui Rio foi derrotado, porque a maioria dos deputados do seu partido o afrontou, ao votar contra, sendo ele um defensor da morte medicamente assistida.

Tratando-se de uma questão de consciência, pesada como chumbo, é natural que não exista unanimidade, dentro dos grupos parlamentares. Mas os comentadores políticos, sobretudo os que gostam de ver o mundo a preto e branco, apressaram-se a fazer a lista dos vencedores e dos vencidos.

Tão estulta esta questão como as reações dos defensores da eutanásia que rapidamente disseram que o assunto irá ao parlamento tantas vezes quantas forem precisas, até que um dia seja aprovado. Nesta altura, a minha opinião é pouco ou nada relevante. Mas sou um defensor da eutanásia, como forma de colocar um fim a uma situação irreversível, que causa um sofrimento insuportável. Para morrer, não é preciso sofrer.

Apesar da simplicidade como expressei a minha opinião, devo também confessar que, perante a morte, sou um covarde, falta-me coragem para enfrentar esse momento decisivo. Foi sempre assim, com todas as pessoas que me eram próximas. Portanto, a minha opinião resulta de um esforço racional. Em Portugal, o problema parece não ter grande expressão, se pensarmos que, nos últimos cinco anos, apenas cinco portugueses se deslocaram à Suíça para conseguirem antecipar aquilo que parecia inevitável e que os fazia sofrer.

Depois ainda porque, na maioria dos casos que acompanhei de perto, vi sempre momentos de desistência, isto é, as pessoas a desistirem de viver. Mas nessa altura, também já não tinham a lucidez aceitável para pedir a eutanásia. Mais importante que a descriminalização da morte medicamente assistida será a regulamentação da lei, garantindo aos médicos o seu direito à objeção de consciência e garantindo ao doente um período de reflexão, durante o qual pode anular a vontade anteriormente expressa. Deve haver também um relatório médico, atestando que a situação clínica do doente é irreversível. Finalmente, deve evitar-se a banalização desta prática clínica extrema. Para que, num futuro que não tem de ser muito próximo, o caso possa voltar ao parlamento, entendo que deve ser objeto de um debate mais aprofundado e menos apaixonado. Posto isso, deve ser referendado, sem que o resultado desse escrutínio de opinião seja vinculativo. Isto porque, tratando-se de um direito individual, não faz sentido que fique dependente da vontade de qualquer tipo de maioria. Provavelmente, a lei do referendo terá de ser emendada, o que já aconteceu, noutras alturas em que existiu vontade política para isso. Este último aspeto – o da consulta popular – passa necessariamente pela vontade do Presidente da República, a quem cabe a respetiva convocação. E a própria lei do referendo prevê a intervenção do Tribunal Constitucional, se o Presidente da República o entender, para aferir da constitucionalidade da decisão da Assembleia da República. O processo, por tudo isto, pode tornar-se demorado e, a concretizar-se, isso só deverá acontecer, na melhor das hipóteses, a meio da próxima legislatura, se as datas não colidirem com as datas eleitorais. Isto quer dizer que o assunto não voltará tão depressa à agenda política, apesar de algumas precipitações que já se fazem ouvir. Alguns querem o assunto de novo no parlamento logo após as legislativas de 2019. Isso quer dizer que seria tema da campanha eleitoral, desviando as atenções de outras questões mais prementes. Outros querem um referendo, e apontam a sua realização para finais do próximo ano. Nada disto me parece sensato.

O melhor é esperar e ouvir o que Marcelo Rebelo de Sousa tem a dizer sobre o assunto. Pode ser decisivo.