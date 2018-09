Com a escolha de Lucília Gago, ficou resolvida a questão da substituição de Joana Marques Vidal na liderança da Procuradoria-Geral da República. Foram meses de muita discussão com argumentos de baixa qualidade.

Avenida da Liberdade: Sai Joana, entra Lucília!

Desde o princípio do ano que uma eventual renovação do mandato de Joana Marques Vidal animou um jogo político, com os partidos da direita a aproveitarem o assunto para tentarem condicionar o Governo na sua escolha. Aproveitaram a circunstância de a Constituição não ser taxativa na proibição de recondução no fim do primeiro mandato.

Acontece que a Lei Fundamental do país não é proibicionista. Limita-se a estabelecer a ordem jurídica, pela qual se devem reger todas as outras leis, órgãos de soberania e cidadãos. Tem exceções, como é o caso do Presidente da República que não pode fazer mais de dois mandatos consecutivos. A exceção compreende-se, porque o mais alto magistrado da nação não podia ser regulamentado por uma lei ordinária. É assim que entendo as coisas.

O Presidente da República, antes de o ser, já defendeu este princípio, com os pergaminhos que lhe assistem, pelo facto de ter sido professor de Direito Constitucional. Existe legislação mais recente de limitação de mandatos que não consta da Constituição.

A própria Joana Marques Vidal fala num único mandato, numa apresentação que escreveu no portal da P-GR, invocando os artigos 220º do CRP e 131º do EMP. Há dois anos, numa declaração avulsa, a P-GR defendeu, outra vez, o mandato único. Por isso, a sua recondução sempre esteve fora de causa. Faz vencimento o princípio do mandato longo (seis anos) não renovável.

Trata-se de uma opção, facilmente justificada. Se o Procurador tivesse a possibilidade de ver o mandato renovado poderia cair na tentação de condicionar a sua ação nos primeiros seis anos, de modo a agradar ao poder político e, com isso, garantir a sua continuidade durante outros seis anos.

Pior ainda. Se fosse uma personalidade calculista, era bem capaz de tentar perceber, antecipadamente, quem seria a força política dominante no momento da sua recondução e fazer tudo para lhe agradar. Caso isto acontecesse, teríamos um procurador extremamente politizado e até partidarizado. É evidente que isto seria pernicioso para o sistema judicial, podendo contaminar até uma parte do Ministério Público.

Os defensores da continuidade de Marques Vidal argumentavam com o seu bom desempenho. E aqui subsistem muitas dúvidas, porque muitos dos que queriam mantê-la ainda há pouco a criticavam, por exemplo, pelos sucessivos prorrogamentos na elaboração da acusação de José Sócrates. Ou ainda pela prescrição de alguns crimes, por atraso na investigação. Ou pelo arquivamento do processo Tecnoforma. Isto apenas para não ser exaustivo.

É evidente que a comparação com o seu antecessor favorece-a imenso. O mandato de Pinto Monteiro foi um desastre, sem apelo possível. Trata-se de um homem que não deixou saudades, nem no aparelho judicial, nem na sociedade civil. Mas essa circunstância não justifica tantos elogios à sucessora.

Mas o caso ainda vai servir de novo à direita. Daqui a uns meses, haverá muita gente, comentadores e dirigentes políticos que vão falar da “trapalhada” da substituição de Joana Marques Vidal. Quem fez a trapalhada foi a oposição, jornais neo-liberais, o PSD e o CDS. Neste caso, o Governo está isento de culpas. Desde o início do ano que a ministra da Justiça disse que a procuradora devia ser substituída no fim do mandato. O primeiro-ministro deu cobertura a esta declaração. Finalmente, o Presidente da República, nos termos constitucionais, limitou-se a esperar pela proposta do Governo, com um novo nome. Pelo contrário, Rui Rio falou da renovação do mandato, depois de uma substituição, por uma personalidade alheia ao Ministério Público. Isto sim, foi uma enorme trapalhada que o colocou na mira dos seus críticos internos. Consequência disto, volta a pedir-se a sua substituição e já há dois candidatos para a sucessão.