Avenida da Liberdade: "Sócrates. Um ator de baixa comédia"

Sergio Ferreira Borges Num golpe de teatro, num estilo em que é exímio, José Sócrates desvinculou-se do Partido Socialista, iniciando assim um ataque à direção de António Costa. Este pode ter sido o primeiro ato de uma peça muito mais longa.

Nem os mais ousados previam tal coisa. Sócrates abandonou o partido de que foi líder, para acabar com um “embaraço” recíproco, como ele próprio admitiu. Numa sucessão de declarações que também ninguém previa, vários dirigentes do PS demarcaram-se de Sócrates, negando-lhe a solidariedade que tanto reclamou ao longo dos últimos anos. Porque só o fizeram agora?

A explicação é simples. Logo após a prisão de Sócrates, Mário Soares iniciou uma peregrinação a Évora e, de imediato, foi seguido por muito mais gente ilustre do Partido Socialista. Neste ambiente, era difícil, ou mesmo impossível, o partido aumentar as distâncias, em relação a um homem suspeito dos mais graves crimes de corrupção da história da democracia portuguesa. Havia que dar tempo ao tempo. Mas desde logo se notou que António Costa ficou longe deste corrupio. E, das poucas vezes que falou sobre o assunto, limitou-se a declarações retóricas, do estilo, “à política o que é da política, à justiça o que é da justiça”.

Entretanto, aconteceram duas coisas terríveis. Primeiro, uma estação de televisão reproduziu gravações vídeo de interrogatórios a José Sócrates e a sua imagem ficou bastante abalada, quer pela atitude que exibiu perante os investigadores, quer ainda por meia dúzia de respostas pouco ou nada convincentes. Depois, a denúncia de que um dos seus ministros, Manuel Pinho, tinha sido avençado pelo BES durante o tempo em que exerceu funções governativas.



Numa ação concertada, vários dirigentes do PS, incluindo o presidente e o secretário-geral, reagiram e vieram a público dizer que estes casos “envergonham” a democracia.

Sócrates não resistiu e deixou-se levar por um impulso teatral. A demissão era a sua única atitude, capaz de causar problemas dentro do partido. E foi isso que fez.



Pensa ele que as eventuais perdas eleitorais de António Costa ser-lhe-ão creditadas e, com isso, enfraquece a direção socialista. E perdas, neste caso, serão votações abaixo dos 40%, quer nas europeias, quer nas legislativas. Mas, sobretudo, nestas últimas.

António Costa pensou o contrário. Com Sócrates distante, o partido pode melhorar a sua prestação eleitoral. Em 2019 se saberá qual deles tem razão.



Mas o que irá fazer Sócrates com as eventuais perdas eleitorais de Costa? Isso é um mistério insondável. Sócrates é um cadáver político que nada, nem ninguém conseguirá fazer ressuscitar.



Apesar desta constatação, ele insiste em politizar a “operação Marquês”, dizendo que tudo o que lhe é apontado não passa de uma enorme mentira para julgar a sua governação. Com isso, aposta na sua própria vitimização, um sentimento difícil de colar a um “animal feroz”, como ele próprio sempre gostou de ser reconhecido.

No extenso processo onde Sócrates é o principal arguido, só existe corrupção, traduzida em tráfico de influências, fraude fiscal, branqueamento de capitais. É tudo isto que um dia será julgado, se a justiça funcionar, até às últimas consequências. A componente política é, neste caso, meramente acessória.

Sócrates deu agora um primeiro passo no confronto com António Costa. A demissão foi só o começo. Para o próximo fim-de-semana, já tem marcado um almoço com apoiantes. O PS não pode convencer-se que se livrou, para sempre, do seu militante mais tóxico. Ele irá ainda fazer muitas declarações explosivas, algumas a merecerem resposta. Mas António Costa não pode entrar num bate-boca com ele.