Avenida da liberdade: O homem de quem se fala

Mário Centeno, o ministro das Finanças, tem estado debaixo dos holofotes e o seu nome é badalado, por tudo e por coisa nenhuma, justa e injustamente.

Há quem diga que é ele quem, de facto, manda no Governo e que António Costa não tem força para se opor a qualquer ordem que dê. É um manifesto exagero e, sabendo-se que as finanças não são um forte de António Costa, é sensato aceitar aquilo que Mário Centeno lhe diz. Mas isto não é suficiente para transferir a sua autoridade para o ministro das Finanças.

Diz-se também que é o responsável pelo estado de degradação de alguns serviços públicos, de onde se destacam as carências do Serviço Nacional de Saúde. Tem algumas responsabilidades, mas não todas.

É sensato recordar que o SNS, desde a sua fundação, sempre esteve sub-financiado e, por essa razão, com carências que o tempo veio ampliar. Há 20 anos, falava-se constantemente no “buraco da saúde” que não era mais do que um monte de dívida aos fornecedores que crescia todos os anos. O crescimento deste buraco até se adivinhava, com um ano de antecedência, sempre que se discutia o Orçamento do Estado. Logo ali se ficava a saber que o dinheiro atribuído ao Ministério da Saúde era insuficiente para as despesas previstas.

Uma das prioridades de Centeno foi atacar essa dívida atávica, de modo a repor a normalidade dos fornecimentos. Depois, libertou verbas para a contratação de pessoal especializado, médicos e enfermeiros, para suprir faltas que colocavam em risco o funcionamento dos hospitais. Aqui chegados, é fácil concluir que a manta é curta e não dá para tudo. Se é puxada para os pés, destapa a cabeça e vice-versa. E Mário Centeno usou um expediente orçamental, retendo no tesouro verbas que o orçamento já tinha atribuído. As famosas cativações.

Os administradores hospitalares reagiram, alguns, da pior maneira. É o caso do Hospital de Santo António, no Porto, onde, com o manifesto propósito de provocar escândalo público, se puseram crianças com doenças oncológicas, num corredor, para receberem tratamentos de químio e rádio terapia. E, com isto, se protestava contra a cativação de verbas para a construção de uma ala pediátrica.

Estamos perante um erro grosseiro da administração daquele hospital. Ninguém acredita que, numa unidade daquelas dimensões, não seja possível encontrar outro espaço físico mais adequado àquela função. E isso é dever profissional da administração que demonstrou pouca sensibilidade, perante o sofrimento das crianças e respetivas famílias. Tratou-se de uma forma de protesto, dirigido a Mário Centeno.

Vêm depois os protestos da função pública que pode não ter aumentos em 2019. Percebo-os inteiramente. Mas deve ter-se em conta que já houve descongelamento de carreiras, permitindo promoções que não aconteciam há 10 anos. É bem provável que o dinheiro não chegue para tudo e Centeno, sem referir especificamente este caso, disse que não queria que as desgraças do passado recente se repetissem. Eu acho que os trabalhadores do Estado devem ser aumentados, mas também quero saber com que dinheiro é que isso é feito. E, por enquanto, sabemos pouco do que vai ser o Orçamento do Estado para 2019. Teremos de esperar até novembro.

Mas há também uma especulação a envolver o nome do ministro das Finanças. Diz-se que ele quer trocar o Governo pelo lugar de vice-presidente da Comissão Europeia. E acrescenta-se até que o Presidente da República está preocupado com essa intenção.

Não consigo perscrutar os desejos dele, nem sei como pode Centeno, com tanta antecedência, fazer pontaria a uma função tão específica.

Mário Centeno, contra as expetativas de muita gente, conseguiu brilhar, em pontos cruciais. Pôs as finanças públicas em ordem, repôs rendimentos e viu os méritos reconhecidos pelos seus pares, ao ser eleito presidente do Eurogrupo. De um desconhecido e até proscrito funcionário do Banco de Portugal, passou a político forte e decidido e isso desagrada a muita gente. O PS sabe que tem nele um grande trunfo eleitoral para 2019.