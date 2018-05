O Congresso do PS não produziu surpresas, diria até que foi tudo muito previsível. Houve momentos de emoção, com as evocações de Mário Soares e António Arnaut. E, sobretudo, a consagração de António Costa.

Editorial Portugal 3 min.

Avenida da Liberdade: O congresso que se previa

Sergio Ferreira Borges O Congresso do PS não produziu surpresas, diria até que foi tudo muito previsível. Houve momentos de emoção, com as evocações de Mário Soares e António Arnaut. E, sobretudo, a consagração de António Costa.

A ala direita do PS subiu ao púlpito, mas sem grande sucesso. Francisco Assis foi escutado com desconfiança e, entre os delegados, já ninguém parece acreditar no que ele diz. Houve quem tentasse aproveitar-se deste desastre, como foi o caso de Augusto Santos Silva, que se perfilava como putativo líder da ala mais à direita do PS.

Nos dias que antecederam a reunião magna, deu uma longa entrevista ao Expresso que não lhe correu bem. Aceita o epíteto de ideólogo de uma fação que deseja o regresso do partido ao centro político, com novos entendimentos à direita. Mas não conseguiu produzir uma única ideia que sustentasse o seu desejo.

E percebe-se porquê. O centro político é apenas uma linha de clivagem, que separa a direita da esquerda. Como diria Edgar Morin, é uma “representação gráfica”, vazia de ideologia e de conteúdo doutrinário. Não passa de uma ambiguidade, com objetivos meramente táticos, para tentar ganhar votos dos dois lados do espetro político. Isto é, um embuste grosseiro.

Mas há traços de personalidade de Santos Silva que merecem reflexão. Ele já foi ministro de várias pastas, sem nunca atingir qualquer grau de brilhantismo. Pior: no PS, sempre levado pelas circunstâncias do momento, já foi tudo. Esteve com a esquerda do partido, em 2005, apoiando Manuel Alegre, contra José Sócrates; depois encheu-se de radicalismo, ao dizer que “gostava de malhar na direita” e agora aparece como “ideólogo” da deriva neoliberal. São mudanças a mais para tão pouco tempo. E nem vale a pena recordar a sua passagem pela extrema-esquerda, antes de aderir ao PS. Por tudo isto, o seu discurso não passou de um simples e enfadonho interlúdio.

Do outro lado, esteve Pedro Nuno Santos que se posiciona para uma futura corrida à sucessão de António Costa. Os delegados ovacionaram-no de pé, depois de ele repetir aquilo que vem dizendo, sobre a atual convergência parlamentar que sustenta o Governo. Disse que a experiência deve ser continuada, para lá das eleições de 2019, até porque o futuro do PS é à esquerda, deplorando a experiência da falida terceira via e as aventuras neoliberais. Parece ser uma estrela em luzidia ascensão.

Com isto, poupou António Costa que não sentiu necessidade de vir replicar a ala direita do partido, onde parecem existir muitos candidatos a generais, mas onde também parecem faltar as tropas para o combate. E o secretário-geral fez bem, foi inteligentemente tático ao deixar essa guerra para outras figuras. Limitou-se a algumas promessas para a próxima legislatura e deixou a porta aberta para renovar a convergência com os partidos à sua esquerda. Além disso, enfatizou a obra feita.

Omitiu todas as grandes questões relacionadas com as eleições de 2019, nomeadamente, a escolha do líder da lista para as europeias. Francisco Assis já se ofereceu, mas Costa parece ter outros nomes para o lugar. Tem consciência de que, com Assis, perderia votos.

O caso Sócrates, para desespero do próprio e dos jornalistas, ficou mesmo de fora deste congresso. Foi referido, como foram todos os outros antigos lideres, mas não mais do que isso. Antes, António Costa tinha dito que o assunto não era tema de congresso. E, de facto, não foi.

A partir de agora e até novembro, o PS tem de negociar com o PCP e o Bloco de Esquerda o orçamento para 2019. Parece ser mais difícil do que os anteriores, sobretudo porque os parceiros parlamentares querem “desprecarizar” as relações laborais e continuar, sem ambiguidades, a política de reposição de rendimentos. Mas essas dificuldades podem ser apenas um erro de paralaxe. Existe uma almofada financeira que pode suportar algumas acrobacias em ano de eleições. Se Mário Centeno quiser sair, talvez não se importe de abrir os cordões à bolsa. Mas, se ficar, pode travar os desejos da direção socialista.