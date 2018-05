Avenida da Liberdade: Liberdade!

Quarenta e quatro anos depois, o 25 de Abril celebra-se, apenas como um ritual que as gerações mais jovens não compreendem. O erro é dos mais velhos que não souberam explicar-lhes o que foi a ditadura.

Dentro do próprio regime criado por Salazar, havia altos responsáveis que tinham a consciência de que as coisas não podiam continuar como estavam, por muito mais tempo. Por isso, Marcelo Caetano tentou negociações com os movimentos de libertação das colónias. Desses contactos, nada resultou, porque os africanos queriam a independência e não admitiam qualquer negociação, se Lisboa não cedesse nessa questão, sem qualquer condicionalismo prévio. E Marcelo sabia que também não podia vacilar, porque os ultras do regime não iam tolerar qualquer cedência.

Desde a queda de Salazar, que o incapacitou, o tempo e a História corriam depressa de mais para Portugal. A comunidade internacional, incluindo os Estados Unidos e a então União Soviética, exigiam que Portugal descolonizasse e o próprio Vaticano juntou-se a essa pressão, quando o Papa Paulo VI recebeu os dirigentes dos movimentos emancipalistas.

Internamente, o descontentamento alastrava. A “primavera marcelista” tinha sido um fracasso, a situação económica deteriorou-se e Marcelo Caetano já não tinha mais dinheiro para enganar as consciências. Era um homem acossado e amargurado, sobretudo, depois da morte da mulher, ocorrida a 14 de janeiro de 1971.

Ele próprio deu conta disto a Diogo Freitas do Amaral que reproduz uma conversa, entre ambos, no primeiro volume das suas memórias. Em agosto de 1973, Marcelo telefonou-lhe, pedindo que o visitasse, no Palácio de Queluz, onde passava uns dias de repouso. Passearam pelos jardins e Caetano confessou-se um homem só, sem apoios. Os nichos mais conservadores pressionavam-no, queriam mais dureza, com mais repressão. Os mais jovens, que até certa altura o entusiasmaram a modernizar o regime, tinham desaparecido, não o visitavam, não lhe escreviam, preferiam a crítica, na SEDES e noutros fóruns. Nessa conversa, Marcelo confessou que nem sequer tinha dinheiro para aumentar o esforço de guerra nas três colónias. Era um homem abatido e infeliz. Freitas do Amaral escreve que, naquela data, ele não tinha “condições psicológicas para desempenhar o cargo de chefe do Governo”.

Por essa altura, já os mais jovens oficiais das Forças Armadas se movimentavam, preparando um golpe. A primeira motivação era meramente corporativa, mas rapidamente se politizou. Para isso contribuíram os oficiais milicianos que iam multiplicando a sua influência nos quartéis.

A História estava atrasada, mas a juventude dos quartéis queria recuperar o tempo perdido. Os dias de Marcelo estavam contados e ele, dotado de uma inteligência superior, tinha essa consciência.

Por todo o lado, tinha-se perdido o respeito ao regime, o medo estava a desaparecer e toda a gente se preparava para um golpe redentor. Em simultâneo, os ultras do regime concluíam que só um golpe militar conseguiria recolocar tudo no sítio. Confiam essa tarefa a Kaúlza de Arriaga, mas depois arrependem-se. “Uns covardes”, como ele próprio os classificou, numa longa conversa comigo, na sua casa da Avenida João XXI. Mas a expetativa de um golpe de extrema-direita durou até finais de março. Pelo meio ficou a tentativa de 16 de março, saída das Caldas da Rainha e travada, em Sacavém, pela GNR.

Finalmente, a 25 de abril, com pouca tropa nas ruas e sem sangue, o golpe, que vinha sendo preparado desde setembro de 1973, derrubou um regime com 48 anos. A liberdade foi restabelecida para que as gerações seguintes vivessem sem saber o que era a opressão, a censura, as prisões políticas, a fome e a guerra. A História retomou o seu curso e devolveu-nos a cidadania e a dignidade.

PS – Os leitores mais atentos terão reparado que, no artigo da semana passada, troquei o nome de um hospital do Porto. Queria referir-me ao S. João, mas, por culpa exclusivamente minha, falei no S. António. Por esse erro, me penitencio.