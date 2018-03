A sucessão de escândalos na direção do PSD não deixa tempo livre a Rui Rio para começar a apresentar e explicar as suas propostas de reformas para o país. Alguns jornais dizem que está a perder a paciência.

Avenida da Liberdade: Feliciano tropeça nas barreiras

O maior problema agora parece ser o de Feliciano Barreiras Duarte, o homem que Rui Rio escolheu para secretário-geral do PSD, com a tarefa de dirigir todo o aparelho do partido e gerir as questões administrativas e financeiras. Primeiro, Barreiras Duarte apresentou um currículo académico com falsidades, dizendo-se investigador visitante de uma universidade norte-americana. Logo a seguir, um jornal denunciou a sua prática fraudulenta na apresentação de ajudas de custo, no parlamento, durante nove anos. Ele próprio já admitiu que o fazia, mas reduziu os efeitos, dizendo que o facto de ter declarado a sua residência no Bombarral, onde de facto residem os pais, só lhe dava a modesta vantagem de 10 euros.

No que se refere às habilitações académicas, ressalta desde logo uma questão de difícil resposta. Como pode ele estar a fazer um doutoramento e, simultaneamente, assumir as funções de secretário-geral de um partido político, extremamente absorventes, juntando-lhe ainda as obrigações de deputado da nação? Tudo isto só seria curial se o dia de Barreiras Duarte tivesse muito mais que 24 horas.

Pesando tudo isto, Rui Rio quis despachá-lo e, de acordo com a imprensa, deu-lhe mesmo um prazo para que saísse pelo seu próprio pé. E foi isso que aconteceu, mesmo no fim do prazo dado por Rio. Na última semana, Barreiras Duarte faltou a algumas das suas tarefas parlamentares e até à reunião da Comissão Permanente do PSD, o que evidenciava já um cenário de demissão iminente.

Claro que tudo isto causa problemas a Rui Rio. Agora, terá de convocar um Conselho Nacional, onde por voto secreto será sufragado um nome por ele apresentado para substituir Barreiras Duarte. A eleição não está em causa, mas um resultado magro pode ser mais uma dor de cabeça.

As oposições internas, a visível e a escondida, podem aproveitar esta oportunidade para causarem mais um dissabor ao líder, enfraquecendo-o. E o novo secretário-geral vai viver com o estigma de ser uma segunda escolha, o que também não lhe vai facilitar a função.

Mas as dores de cabeça de Rui Rio podem não acabar por aqui. Um dos seus mais diletos colaboradores, Salvador Malheiro, está a ser investigado, depois da denúncia de, como presidente da Câmara de Ovar, ter adquirido relvados sintéticos para os clubes locais a um amigo que, entretanto, fez eleger vereador. E a vice-presidente Elina Fraga também tem a PGR no seu encalço, por suspeitas de gestão danosa, enquanto foi bastonária da Ordem dos Advogados. Qualquer um destes casos ainda pode causar-lhe amargos de boca. Isto prova que Rui Rio fez escolhas precipitadas, chamando a si pessoas sem perfil e sem caráter. É evidente que a oposição interna tenta retirar benefícios destes erros.

Mas nem tudo lhe correu mal. As últimas sondagens já dão uma subida do PSD nas intenções de voto que, em alguns casos, é superior a dois pontos percentuais. É natural que estes resultados sejam ainda reflexo de toda a espetacularidade que foi o congresso do PSD. A partir de agora, a poeira assenta e os números podem baixar. E podem também baixar quando estes escândalos começarem a causar danos no eleitorado do PSD.

Com tudo isto, Rui Rio não tem dado grande atenção ao que se passa à sua direita.

Assunção Cristas, numa entrevista, disse que era melhor que ele. E, na solenidade do congresso do CDS, foi mais longe e disse que queria liderar a direita e chegar a primeira-ministra. Para muitos setores do PSD, isto foi a prova de que a líder do CDS é uma indisfarçável “passista” e que quer colaborar na derrota de Rui Rio. Mas, em rigor, diga-se que o CDS ainda não conseguiu ultrapassar a fasquia dos cinco por cento nas sondagens. Portanto, a ousadia de Cristas ainda não provocou efeitos no eleitorado.