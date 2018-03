O clima de desanuviamento entre PS e PSD está a estimular os adeptos da regionalização, embora agora se fale apenas de descentralização e de desenvolvimento regional. São três conceitos diferentes que importa esclarecer.

Avenida da liberdade: Desenvolver sem regionalizar

Sergio Ferreira Borges

A regionalização já foi rejeitada em referendo e por larga margem, em 8 de novembro de 1998. O movimento de opinião anti-regionalização foi muito mais forte que o opositor, tanto em quantidade, como em qualidade.

Como agora se está a ver, os defensores da regionalização não desistiram e, lentamente, vão-se fazendo ouvir. Por enquanto, preferem falar em descentralização, porque sabem que regionalização continua a ser uma palavra maldita.

A regionalização pretende dividir o país em regiões administrativas, com bastante autonomia política e a criação de juntas ou governos regionais, depositários da transferência de competências e de meios financeiros, vindos do poder central.

Tudo isto já foi chumbado, pelos portugueses, com inteira razão. Como se tem visto, ao longo de mais de 40 anos de regime democrático, as competências políticas não abundam. Criar mais órgãos de poder político resultaria numa multiplicação da incompetência para preencher os novos órgão do poder regional. E essa incompetência é tão visível na área do governo como no poder autárquico. Veja-se como se tem malbaratado dinheiro público, tanto em Lisboa, como nas autarquias. Com a regionalização, cresceria em muito a já insuportável burocracia.

Pela mesma razão, a descentralização de competências também não seduz ninguém de bom senso. Pensemos apenas nos incêndios que fustigaram o país, no último verão. Deparámos, tristemente, com um secretário de Estado ingenuamente incompetente. Imaginemos agora este fenómeno multiplicado pelos 308 concelhos do país, com vereadores incapazes de responder à desgraça. É evidente que podíamos ter algumas boas surpresas, mas a esmagadora maioria seria de qualidade inferior à do ex-secretário de Estado. E a mesma reserva se coloca em relação a outros setores da governação como a gestão dos dinheiros públicos que, se estivesse disseminada pelo país, seria de mais difícil escrutínio.

Quero com isto dizer que a transferência de competências para as autarquias, sempre que se justificar, deve ser feita com peso, conta e medida, por duas razões essenciais. Primeiro, não existem assim tantas competências técnicas e políticas e, depois, porque não existem localmente critérios de qualidade na gestão dos dinheiros públicos.

Resta falar do desenvolvimento regional. Aqui, nada tenho a opor. Pelo contrário, tenho tudo a favor. Para isto, é preciso estender os serviços do Estado a todo o território nacional ao contrário do que tem acontecido. Repare-se que, há pouco tempo, foram eliminadas juntas de freguesia, tribunais e maternidades, obrigando, com isso, as populações a percorrer quilómetros para conseguir um simples documento, geralmente de utilidade duvidosa, ou para que um parto se efetue com garantias clínicas.

Para que haja um efetivo desenvolvimento regional deve promover-se a deslocação da economia para os locais onde ela está a fazer imensa falta, através de estímulos fiscais e com a fixação de quadros médios e superiores nessas regiões. Tudo isto acompanhado de uma oferta escolar considerada suficiente, de uma rede de mobilidade, com ferrovia e rodovia, com a instalação de serviços de saúde e uma oferta cultural e de entretenimento que faça as pessoas esquecer os confortos do litoral. Tudo isto obriga a uma melhoria dos equipamentos sociais e isso será da responsabilidade das autarquias que podem beneficiar da transferência dos meios financeiros, julgados adequados.

Tudo isto criaria emprego, indispensável ao desenvolvimento da economia local, sobretudo na área do comércio e serviços. Resta uma questão: será que uma multinacional quer instalar uma fábrica numa aldeia recôndita, com transportes caríssimos? Talvez queira, se lhe forem oferecidos estímulos e exigidas garantias. E isso depende do Estado central.

