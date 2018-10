Avenida da Liberdade: Casos de polícia

Portugal assistiu, nos últimos dias, a um conjunto de homicídios que revelam, além do fraco caráter, a estupidez de quem os comete. Revelam também a capacidade da Polícia Judiciária que os desvenda em muito pouco tempo.

Sergio Ferreira Borges

Confesso a minha absoluta incapacidade para penetrar no esquema mental de um homicida que atua com intenção premeditada. Acha sempre que, depois da morte, consegue desfazer-se do cadáver e assim escapar incólume. Mas não. Em pouco tempo, cai no cerco da Polícia Judiciária.

Um dos casos mais recentes aconteceu nas imediações de Vila Franca de Xira. Uma mulher, com a cumplicidade do amante, julgou que matando o marido se livrava de um casamento falhado e conseguiria ainda os benefícios de uma herança apetecível.

A escassa inteligência com que atuou frustrou-lhe os planos. A capacidade humana e os meios técnicos da Polícia Judiciária recolheram rapidamente a prova indiciária, suficiente para justificar a detenção dos dois homicidas. Passaram mais de dois meses, é verdade. Mas há muito que a PJ tinha certezas e esperou só até ao aparecimento do cadáver para juntar aos indícios já recolhidos, as provas obtidas pela autópsia e pela investigação científica.

Estranha-se, neste caso, que os dois executantes não soubessem que hoje, em Portugal, nenhum homicida escapa à competência da polícia.

Mesmo em casos em que o cadáver não chega a aparecer. E um deles até é oficial de justiça, tendo, portanto, a obrigação de conhecer a eficácia dos investigadores. Há muito tempo que a mulher agora acusada desviava importantes fluxos financeiros para a conta do amante que, aparentemente, tinha dificuldade em pagar as pensões de alimentos dos dois filhos menores de um casamento já desfeito. O marido assassinado já se tinha apercebido disto e interrogou com alguma insistência a mulher. Foi por aqui que começou a investigação policial e rapidamente concluiu que o dinheiro que desa-parecia de uma conta aparecia na outra.

Segundo me confidenciou um investigador, a partir desta descoberta tudo foi fácil. Os dois suspeitos foram vigiados e, a cada dia, davam crescentes sinais de nervosismo.

Não há crimes perfeitos, dizem os criminologistas. E a realidade prova isso mesmo. Há sempre, pelo menos, um pormenor mal resolvido. E é a partir daí que a polícia chega ao criminoso.

Mas a semana trouxe outra vitória para a Polícia Judiciária: a descoberta da encenação, montada pela Polícia Judiciária Militar, com as armas roubadas dos paióis de Tancos. Isto conduziu à prisão do director da PJM, confirmada posteriormente pelo Juiz de Instrução Criminal.

Tratou-se de uma operação fraudulenta com a qual a PJM pretendeu mostrar uma competência que de facto não tem. Pelo contrário, demonstrou que tinha uma intimidade, quase cúmplice, com o autor do roubo.

Este caso prova que muita coisa vai mal na hierarquia militar. Os comandos a quem estava confiada a responsabilidade de zelar pelos paióis foram demitidos e posteriormente reintegrados e até promovidos. O chefe do Estado-Maior do Exército ficou intacto e o ministro da Defesa perdeu-se num conjunto de declarações incongruentes.

Depois dos acontecimentos dos últimos dias, Azeredo Lopes já devia ter demitido o chefe do Estado-Maior. Se não o fizer, corre ele o risco de ser demitido, por perda de confiança dos portugueses.

Outra medida urgente é a extinção da Polícia Judiciária Militar por três razões. Primeiro, pela sua inutilidade; depois, pela operação fraudulenta com que tentou enganar os portugueses; finalmente, pela cumplicidade evidenciada com um homem que roubou as armas e que está indiciado por outros crimes, como o tráfico de drogas e de armas.

Mas as horas e os dias vão passando e Azeredo Lopes continua a fingir de morto. Se este silêncio se mantiver terá de ser António Costa a agir e só tem uma forma de o fazer: demitir o ministro.

No fim da linha está o Presidente da República que, como Chefe Supremo das Forças Armadas, tem meios de sobra para pôr ordem na casa.