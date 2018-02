Com a eleição de Rui Rio, o PSD resolveu um problema, mas parece ter arranjado outros, na Comissão Política e no Grupo Parlamentar. O líder passa por momentos difíceis.

Avenida da Liberdade: As aflições de Rui Rio

É quase sempre assim. Quando alguém, que não é deputado, chega à liderança de um partido debate-se logo com a dificuldade de não ter assento no parlamento e, assim, perder uma frente para debater com os principais rivais.

É quase sempre assim. Quando alguém, que não é deputado, chega à liderança de um partido debate-se logo com a dificuldade de não ter assento no parlamento e, assim, perder uma frente para debater com os principais rivais.

E acresce mais uma questão difícil. A maioria dos deputados é afeta ao anterior líder e, quase sempre, tem dificuldade em aceitar a nova liderança.

Portanto, a questão não é nova e Rui Rio, com a experiência que tem, sabia que iria defrontar-se com ela. Mas as coisas estão a tornar-se mais difíceis. Ele quis substituir a liderança da bancada e fez tudo para o conseguir. Pensou que o confronto seria atenuado se escolhesse alguém que, nas eleições para a liderança, esteve com Santana Lopes. E foi isso que fez. Mas a maioria da bancada não aceitou este gesto de boa vontade e, claramente, “chumbou” o nome de Fernando Negrão que obteve pouco mais de 39 por cento dos votos. Quer isto dizer que há uma maioria de oposição interna que rondará os 60 por cento.

À partida, Negrão já desconfiava que isto pudesse acontecer e criou uma lista enorme de nomes para a nova direção parlamentar. Nada menos que 37. Contados os votos, obteve apenas 35, o que quer dizer que dois dos seus candidatos nem sequer votaram em si próprios.

Com esta derrocada, Rio perguntou-lhe se ele se sentia em condições de liderar a bancada e o ingénuo Negrão disse que sim e fez leituras mirabolantes dos resultados. Pode ser que tenha sorte, mas duvido.

Pior ainda. Os deputados querem um confronto imediato com Rui Rio e isso vai provocar-lhe um desgaste imediato, acabando-lhe com o estado de graça inicial que merecia.

Mas a desdita não fica por aqui. Há ainda o caso de Elina Fraga, que irrita aqueles que mais de perto colaboraram com Passos Coelho. Detestam-na, porque ela, enquanto bastonária da Ordem dos Advogados, apresentou uma queixa-crime contra todos os ministros que aprovaram o novo mapa judiciário.

Como se isto não fosse bastante, o Ministério Público está a investigar a gestão de Fraga na Ordem dos Advogados. Em causa está a contratação de serviços jurídicos, sempre ao mesmo escritório de advogados que, segundo os seus detratores, lhe é afecto. E, ainda, as ajudas de custo e o salário que ela atribuiu a si própria.

É sabido que estas investigações têm tramitações muito longas, com as consequentes fugas de informação. O mesmo é dizer que Elina Fraga vai arder em lume muito brando, ao longo de muito tempo, chamuscando Rui Rio.

Ela tem tentado defender-se, mas nem sempre bem. Numa tentativa pouco hábil de conquistar apoios dentro do seu próprio partido, veio dizer que o atual governo a “repugna”, por ser de esquerda. Com isto, não resolveu qualquer problema à direita e criou outro à esquerda. Falta-lhe tato político que não será compensado pela sua eventual capacidade para colaborar na reforma do sistema judicial, como pretendia Rui Rio.

As primeiras consequências de tudo isto já estão à vista. Assunção Cristas percebeu que o terreno está mole e, portanto, é altura de carregar e, se possível, cravar a unha. Diz que não quer concorrer às eleições coligada com o PSD e que acredita no crescimento eleitoral do seu partido, elevando a fasquia para patamares bem ambiciosos. E o CDS só pode crescer “roubando” eleitores ao PSD.

Do outro lado, António Costa está atento e a perceber que a vontade de o PSD dialogar com o Governo e o PS constitui um belo argumento para a sua estratégia, sobretudo, porque pode meter alguma pressão sobre os partidos à sua esquerda, o Bloco e o PCP, parceiros parlamentares do governo.

Rio enfrenta uma oposição interna feroz. António Capucho, numa linguagem popular que não é habitual nele, avisou: “Estão a tentar fazer a cama a Rui Rio” E os adversários, à esquerda e à direita, querem retirar dividendos das aflições de Rio.