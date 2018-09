À hora a que esta edição chegar às mãos dos leitores, já Pedro Santana Lopes terá entregue, no Tribunal Constitucional, mais de 7.500 assinaturas que vão legalizar o seu novo partido, o Aliança.

Avenida da Liberdade: A aritmética de Santana

Sergio Ferreira Borges

Com isto, estão lançados os dados para mais um episódio que pode, ou não, entrar na história da democracia portuguesa.

Não se vê grande entusiasmo, à volta do novo partido. Mas os que acompanham Santana Lopes não escondem o seu otimismo que radica nas contas feitas, a partir dos valores das últimas eleições internas do PSD.

Na altura, Rui Rio venceu, com 54,15% dos votos, contra os 45,85% obtidos por Pedro Santana Lopes. Os apoiantes na nova Aliança acham que Santana Lopes não consegue levar consigo todos os votantes que o apoiaram nas eleições de 13 de fevereiro. Mas acreditam que pode atrair uma parte substantiva. Falei com um deles. E a conversa não ficou por aqui.

Se a votação interna de Pedro Santana Lopes se refletisse no eleitorado das legislativas, o Aliança poderia ter um valor ligeiramente superior a 8%, o que lhe garantiria um grupo parlamentar superior ao do CDS.

Apesar de os números, quando falam, serem eloquentes, isto parece-me apenas um desejo que pode estar longe da realidade. Repare-se, por exemplo, que o universo eleitoral interno do PSD é baixíssimo. São pouco mais de 70 mil votantes e, destes, só 42 mil exerceram o direito de votar. Pouco mais de 60% foram às urnas. Portanto, nem Santana, nem Rio conseguiram mobilizar vontades dentro do partido. Dentro do universo eleitoral para as europeias e legislativas, essa tarefa pode ser ainda mais difícil, sobretudo para Santana Lopes, porque é dele que agora falamos. A vitória que obteve contra João Soares, para a Câmara de Lisboa, nunca mais se repetiu. A sua passagem pela chefia do Governo não deixou saudades e o eleitorado castigou-o nas eleições seguintes, dando ao Partido Socialista, com José Sócrates, a sua única maioria absoluta.

Depois disto, perdeu duas eleições diretas no seu partido, em 2008, contra Manuel Ferreira Leite, e em 2018, contra Rui Rio. E pode dizer-se que, em 2006, perdeu contra Luís Filipe Menezes por falta de comparência. Antes, tinha perdido contra Durão Barroso e Fernando Nogueira.

Se as coisas não lhe correram bem, dentro do PSD, muito dificilmente vão correr-lhe melhor num universo nacional.

A solidariedade, em política, passa muitas vezes pelos partidos. E muitos dos que, ao longo dos anos, apoiaram Santana Lopes, só o fizeram porque ele estava no PSD. Fora do partido, poderão deixar de segui-lo. Mesmo com a oposição interna a Rui Rio em crescendo, Santana Lopes não pode iludir-se, pensando que vai colher votos e apoiantes entre esses contestatários. Eles estão muito ativos, mas querem a liderança do partido para um deles, não querem seguir atrás de uma aventura que ninguém sabe o que pode valer. Mais ainda: o PSD é um partido de poder que, a prazo, voltará a ser governo e, nessa altura, terá muitos cargos interessantes para oferecer. Um novo partido, que na mais delirante das hipóteses pode valer 8%, não terá grande coisa para oferecer a pessoas que orientaram as suas vidas para o carreirismo político.

Sondagens recentes ainda não conseguiram contactar qualquer futura intenção de voto no Aliança, o que significa que está em zero técnico. Não é uma surpresa, nem sequer significa que as coisas estejam tão mal assim. O partido só pode ser medido depois de criar uma imagem e vários multiplicadores de opinião, fundamentais, para se dar a conhecer. Portanto, ainda é cedo.

Mas Santana Lopes tem muito trabalho pela frente, se pretender que o seu novo partido entre na história da democracia portuguesa. Para já, tem de pescar à linha, dentro do PSD, alguns quadros com destaque técnico e político. Depois, virá a pesca de arrasto, aquela que trará os votos.

Rui Rio e Assunção Cristas devem estar atentos, sobretudo o primeiro. Mesmo que Santana Lopes fique longe dos 8%, pode obter uma micro-votação, decisiva para a derrota de Rio.