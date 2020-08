Segundo a organização, o recinto da festa aumentou em cerca de 10.000 metros quadrados, para 300 mil metros quadrados, correspondentes a 30 campos de futebol, e há também mudanças na reorganização dos espaços.

'Avante!' aumenta espaço livre na festa para cumprir distanciamento social

O recinto da festa do Avante!, entre 4 e 6 de setembro, no Seixal, vai ter mais 10 mil metros quadrados de espaço disponível, para cumprir as regras de distanciamento social, anunciou hoje a organização.

Segundo a organização, o recinto da festa comunista aumentou em cerca de 10.000 metros quadrados, para 300 mil metros quadrados, correspondentes a 30 campos de futebol.

Também o palco principal, 25 de Abril, cresceu em 6.000 metros quadrados – albergando assim “mais três a quatro mil pessoas” -, respeitando as regras de distanciamento social.

Um outro palco, que costumava ser coberto, o 1.ª de Maio, vai ficar este ano a descoberto, assim como o espaço de cinema e de teatro, ambos ao ar livre.

O PCP instituiu também a figura dos “assistentes de plateia” para apoiarem os espetadores e fazerem respeitar as regras das autoridades sanitárias e vai promover os pagamentos sem contacto com cartões de débito ou crédito, a fim de haver menos possibilidade de contágio pelo novo coronavírus.

Instalações sanitárias de maiores dimensões, com equipas de higienização, esplanadas mais amplas e também periodicamente desinfetadas e a colocação de pontos estratégicos com álcool-gel vão ser outras das medidas adotadas.

As normas de distanciamento social impedem este ano o habitual concerto de abertura de música clássica com orquestra ao vivo, na sexta-feira, e a tradicional corrida de atletismo, no domingo.

Quanto ao programa da festa, a responsável da comissão de espetáculos do evento político-cultural do PCP, Madalena Santos, disse que "foi particularmente diferente na sua forma de feitura".

"Desde logo, quando se começou a colocar esta questão da pandemia, a primeira questão que pensámos foi dar uma prioridade quase total - se não mesmo total – à participação dos músicos portugueses”, assumiu.

Madalena Santos sublinhou ainda o privilégio da música feita em Portugal por artistas estrangeiros e de expressão portuguesa, ou seja, dos países de Língua Portuguesa, aproveitando ainda para revelar que o artista Stereossauro vai ter como convidados Marisa Liz e Carlão, entre outros.

Xutos & Pontapés, Dino d’Santiago, Blasted, Lena d’Água, Mão Morta, Capicua, Dead Combo, Peste & Sida, Camané e Mário Laginha, Aldina Duarte, Marta Ren, entre muitos outros, são artistas com presença garantida, entre 04, 05 e 06 de setembro nas quintas da Atalaia e do Cabo da Marinha, na Amora, Seixal.

