Audição de João Rendeiro adiada para terça-feira

Lusa A audição do ex-banqueiro João Rendeiro no tribunal Verulam Magistrates, em Durban, África do Sul, foi adiada para as 11h (10h do Luxemburgo) de terça-feira após pedido da defesa, segundo a decisão do juiz.

João Rendeiro, foi esta segunda-feira presente no tribunal, depois de no sábado ter sido detido num hotel em Durban, na província sul-africana do KwaZulu-Natal, numa operação que resultou da cooperação entre as polícias portuguesa, angolana e sul-africana.

PJ. João Rendeiro usou tecnologias "que custam uma exorbitância" para não ser detido O ex-banqueiro e antigo presidente do BPP foi detido esta manhã na África do Sul e as autoridades portuguesas vão pedir a sua extradição para Portugal, onde foi condenado a um total de 19 anos de prisão efetiva.

Antes da decisão do juíz, a defesa de João Rendeiro pediu ao tribunal a libertação sob fiança, disse à Lusa um membro da equipa de advogados da defesa.

O ex-banqueiro estava fugido à justiça há três meses e as autoridades portuguesas reclamam agora a sua extradição para cumprir pena em Portugal.

