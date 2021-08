Eunice Muñoz internada no hospital de Santa Cruz desde 24 de julho.

Atriz

Eunice Muñoz está internada. "Sente-se bem", diz o filho

Ana Patrícia CARDOSO Eunice Muñoz internada no hospital de Santa Cruz desde 24 de julho.

Eunice Muñoz, uma das maiores atrizes da história de Portugal, está internada no hospital de Santa Cruz "por prevenção", avança o filho da atriz, António, ao jornal Observador.

Sem querer criar alarmismos, António afirmou que "é muito natural de uma pessoa que tem 93 anos. E portanto esta foi a opção tomada. A minha mãe manter-se-á durante mais alguns dias para saber se a fadiga e fragilidade pode ser resolvida ou tentar perceber as causas disso". Fala com a mãe todos os dias ao telefone e esta "sente-se bem" por agora.

A atriz, que conta com mais de 75 anos de carreira, terá apresentado sinais de cansaço uma vez que continua a trabalhar, e estava em tourné com a peça "A Margem do Tempo", juntamente com a neta Lídia, já desde abril.

Foi a própria neta que desmentiu nas redes sociais que a avó teria tido um enfarte.

Não temos permissão para mostrar este conteúdo. Não deu o seu acordo para o conteúdo integrado proveniente de instagram. Clique aqui para alterar as suas preferências e volte a carregar a página. Dar o seu consentimento





Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.