Ator português encontrado morto na tenda onde vivia. Amigos reúnem fundos para o funeral

Ana TOMÁS

O ator português José Lopes, com uma carreira reconhecida no cinema e no teatro, foi encontrado morto, esta terça-feira.

O ator tinha 61 anos e foi encontrado, por um amigo, na tenda onde vivia, em Sintra. Não são conhecidas as causas nem a data exata da morte, que chocou o meio artístico português, sobretudo pela situação de pobreza e miséria em que José Lopes vivia.

A notícia da morte do ator foi, de resto, avançada por colegas que se mobilizaram nas redes sociais para pedir donativos para realizar o seu funeral. Foi o caso da atriz Ângela Pinto, que partilhou uma mensagem a apelar ao "espírito solidário de todos" para ajudarem com uma contribuição a filha do ator, na despesa com as cerimónias fúnebres.

Antigos colegas e amigos do ator lamentaram que o apoio agora pedido não lhe tenha chegado ainda em vida, de forma a contribuir para lhe proporcionar condições dignas.

"E agora vem a notícia de que o Zé Lopes também já foi, encontrado no tugúrio onde morava por um amigo um par de dias depois de morrer. Agora há um pedido de donativos solidários para lhe pagar o enterro, e eu próprio colaboro, mas não escapa a muitos de nós que melhor teria sido tal ser feito em vida. Não o funeral, mas o donativo solidário, para viver. Para não ser enterrado em vida, precisamente", confessou o escritor Rui Zink, numa longa mensagem publicada na sua página de Facebook, onde lembra o talento e a dedicação de José Lopes ao teatro.

"Nós éramos aprendizes de, o Zé Lopes era já actor autêntico. E actor se tornou (...) Zé Lopes foi. Já cá não está. A última vez que o vi não tive a certeza de que era ele e, quando o pude ir procurar, tinha desaparecido. Agora desapareceu. Fica a memória, o algum remorso, a voz e a presença claras, de quando era um actor feliz."



Segundo António Alves Fernandes, amigo do ator, José Lopes nasceu a 31 de Março de 1958 e ao longo do seu percurso como ator trabalhou com nomes como Luís Miguel Cintra e participou em vários filmes.

"Casapiano, frequentou o curso de Antropologia Social, mas cedo se interessou pelo Teatro, participando como actor em diversas peças, entre elas “Os Negros” de Jean Genet com encenação de Rogério de Carvalho, 'Vida e Morte de Bamba' de Lope de Vega com encenação de Luís Miguel Cintra ou 'Epopeia de Gilgamesh' com tradução de Pedro Tamen e encenação de Adolfo Gutkin", exemplificou António Alves Fernandes, que destacou ainda a sua participação em diferentes festivais de teatro europeus.

Além disso, sublinha o amigo do ator, "colaborou ainda com Luis Miguel Cintra na docência da disciplina de direcção de actores na Escola Superior de Teatro e Cinema - IPL".

"Enquanto actor de Cinema, preferiu sempre trabalhar em produções independentes: filmes como 'Adeus Lisboa' de João Rodrigues, 'Interrogatório' de Maria Mendes e José Pedroso ou 'Longe' de José Oliveira, seleccionado para o importante Festival de Locarno", acrescentou.

José Lopes e Luís Miguel Contra Foto: Facebook Optec Filmes



No texto dedicado a José Lopes, António Alves Fernandes conta também os problemas porque o ator passou, desde "um divórcio muito complicado", à "precariedade que afecta os verdadeiros artistas que não se vendem por 'dá cá aquela palha'", que acabou com um "desemprego de longa duração, o fado português de o mérito artístico não ser reconhecido, a doença e a pobreza extrema".



"Aos 61 anos, este andarilho da cultura foi encontrado morto na tenda onde dormia (desde que a segurança social lhe cortara o rendimento mínimo), nos arrabaldes de Sintra, junto a uma estação de comboios… Não se sabe a hora nem o dia em que tal facto aconteceu. Dizem que morreu de causa desconhecida…"

O velório de José Lopes realiza-se esta quarta-feira, em Lisboa, um dia depois de centenas de artistas terem protestado em várias cidades do país por 1% do Orçamento do Estado para a Cultura. Amanhã, 12 de dezembro, realiza-se o funeral do ator, que será sepultado no cemitério da Ajuda.