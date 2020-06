O ator estava desaparecido há dois dias. O corpo foi encontrado esta manhã, pelas 08h00 na praia do Abano. Acidente, crime ou suicídio? A polícia está a investigar.

Ator Pedro Lima encontrado morto numa Praia de Cascais

Paula SANTOS FERREIRA O ator estava desaparecido há dois dias. O corpo foi encontrado esta manhã, pelas 08h00 na praia do Abano. Acidente, crime ou suicídio? A polícia está a investigar.

As causas ainda são desconhecidas. O ator de 49 anos foi encontrado morto, esta manhã, na Praia do Abano, onde a equipa de investigação, da Polícia Judiciária, está já a investigar. No local estão 25 operacionais e 7 viaturas.

Pedro Lima que estava a gravar uma novela na TVI estava desaparecido há dois dias tendo a mulher, Anna Westerlund, dado o alerta à PSP sobre o seu desaparecimento. O casal e os cinco filhos tinha estado recentemente de férias.

Para o ano, quando faria 50 anos, o ator e a companheira de mais de 20 anos iriam casar-se.

Pedro Lima integrava de momento o elenco da novela 'Amar Demais' da TVI.

O ator era praticante de surf pelo que numa altura que todas as justificações estão em aberto, uma delas poderá ter sido um acidente durante a prática deste desporto.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.