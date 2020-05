Depois de injetados com soro fisiológico quente nos pulmões, para simular pneumonia, animais são entubados e finalmente abatidos.

Atena. O novo ventilador português é testado em porcos

Ana B. Carvalho

Atena, um dos ventiladores pulmonares made in Portugal já tem 100 réplicas e foi criado, a partir do zero, no CEiiA – Centro de Engenharia e Desenvolvimento de Produto, em conjunto com vários parceiros. Segundo o jornal Público, o aparelho tem estado a ser testado em porcos, desde a semana passada, na Escola de Medicina do Minho e no Centro Clínico Académico de Braga.

Trata-se de um projeto com nome de deusa olímpica e angariou 1,85 milhões de euros sob doações de mecenas e de uma campanha de crowdfunding lançada na RTP1 a 26 de Abril.



Atena é um ventilador invasivo, português, e destinado à utilização em unidades de cuidados intensivos no auxílio de doentes em falência respiratória aguda, como aquela que é provocada pela covid-19.

Os resultados do projeto que teve início a 8 de março, vão ser apresentados esta sexta-feira ao primeiro-ministro português, António Costa, e ao ministro da Ciência, Manuel Heitor, nas instalações do CEiia em Matosinhos. É também no mesmo dia que se dá a submissão ao Infarmed dos pedidos de ensaios em pessoas. Os criadores de Atena gostariam que a aprovação do pedido acontecesse ainda durante o mês de Maio.

Até agora, o aparelho foi testado em porcos, que "estão sob o efeito de analgésicos e de anestesia quando são entubados com o ventilador", descreve o Público. Segundo José Miguel Pêgo, da Escola de Medicina do Minho e do Centro Clínico Académico de Braga, coordenador dos testes dos aparelhos nos animais e em seres humanos e citado pelo mesmo jornal, cumpre-se "o mesmo protocolo utilizado nos doentes internados numa unidade de cuidados intensivos".

Os animais, inicialmente saudáveis, são submetidos a injeções de soro fisiológico quente na árvore pulmonar. Apesar do coordenador afirmar que o soro "não tem uma temperatura elevada", garante que "provoca lesões nas células do pulmão", simulando uma pneumonia grave. O soro fisiológico não atinge temperaturas capazes de queimar a pele.

Os testes "são acompanhados pela presença constante de uma veterinária certificada em experiências científicas animais e, no final dos testes, os porcos são eutanasiados", lê-se.

A explicação por detrás da utilização dos animais para a ciência vêm, segundo o médico, do facto dos porcos terem parecenças fisiológicas e anatómicas com o ser humano "em particular as características do pulmão". No modelo suíno é possível "induzir um quadro semelhante à pneumonia por covid, o que permite mimetizar as condições patológicas”.

Está prevista que a última fase de testes em animais seja na próxima semana. Segundo o Público, no conjunto, os testes procuram avaliar os três modos de ventilação do Atena: controlo da pressão; controlo do volume; e modo de “suporte”, que faz a transição de um doente ventilado para não ventilado.

O médico anestesista coordenador dos testes do aparelho disse nunca terem pensado que o ventilador teria "este tipo de sofisticação", explicando que com este ventilador, conseguem "pegar num doente desde o início da ventilação até deixar de precisar de ventilação”, cita o Público.

Se esse protocolo dos ensaios clínicos proposto vier a ser aprovado pelo Infarmed, "a ideia é fazer os ensaios em doentes de pneumonia, para não submeter pessoas saudáveis ao risco de infecção" e "começar-se-á por um grupo de uma dezena de doentes, em que uma parte será ventilada pelo Atena e outra por um ventilador comercial, comparando depois resultados".



Até agora, o aparelho tem demonstrado funcionar adequadamente, tendo-se conseguido regular todos os parâmetros ventilatórios. “Há aspectos que precisam de ser afinados, mas nada que tenha posto em causa a integridade dos animais. Um dos problemas da ventilação é que a própria ventilação pode provocar lesões no pulmão”, explicou ao jornal.

O projeto surgiu da motivação da Organização Mundial de Saúde que havia apelado em março para que os países obtivessem ventiladores pulmonares para fazer face à pandemia da covid-19.



A produção de ventiladores não era um costume tecnológico de Portugal e ao deparar-se com a pandemia de covid-19 foi necessário encontrar soluções em tempo recorde.

O Governo português tinha, no início de abril, 1140 ventiladores. O secretário de Estado da Saúde, António Sales, anunciou, na altura, que a capacidade de ventilação no país iria duplicar. Diferentes entidades ofereceram ao Serviço Nacional de Saúde português 400 ventiladores invasivos, outros 140 ventiladores não invasivos foram emprestados e cerca de 900 foram adquiridos pela Administração Central do Sistema de Saúde.



O chefe de Estado, Marcelo Rebelo de Sousa, recebeu esta quinta-feira um telefonema do Presidente chinês, Xi Jinping, e os dois destacaram a cooperação no combate à covid-19 e falaram sobre o material vindo da China para Portugal. É de recordar que a 23 de março, António Costa comunicou a compra de 500 ventiladores à China, mas só a 19 de abril, é que chegaram os primeiros 65 aparelhos.

