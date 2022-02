Estudante de 18 anos tinha um diário onde explicava o plano ao pormenor. Jovem partilhava casa com outros estudantes nos Olivais, em Lisboa, mas é natural da Batalha.

Faculdade de Ciências

Com uma botija de gás e armas brancas. "Ataque terrorista" planeado para esta sexta-feira

O estudante de 18 anos que planeava um "ataque terrorista", como designa a Polícia Judiciária, na Faculdade de Ciências de Lisboa, tinha o plano delineado e escrito ao pormenor num diário encontrado em sua casa - um apartamento de estudantes, nos Olivais, na zona norte de Lisboa. Foi através desses escritos que a polícia descobriu que o ataque iria acontecer já esta sexta-feira.

O jovem escreveu como iria cometer os crimes: pretendia matar o maior número possível de pessoas com recurso a armas brancas e através de uma explosão de uma botija de gás, que tinha escondida em casa. Algusn jornais portuguses avançamq ue foi encontrada ainda uma besta e gasolina no quarto do estudante.

As informações, que estão a ser transmitidas pela comunicação social portuguesa, deixam o país em sobressalto, uma vez que o plano de um ataque deste género é inédito em Portugal.

Está marcado um exame obrigatório na sexta-feira

Na casa onde vivia, em Lisboa, nenhum dos outros estudantes tinha quaqluer conhecimento do plano, avança a CNN Portugal.

Segundo a mesma estação de televisão, o jovem é natural da Batalha e na zona onde cresceu, conhecidos descrevem-no como "um rapaz reservado, bom aluno, mas com algumas dificuldades de relacionamento com outras pessoas".

A Faculdade de Ciências, onde iria ter lugar o ataque, está em pausa letiva para a realização de exames e as aulas só começam no dia 21 de fevereiro. No entanto, a época de exames de segunda fase junta centenas de alunos na faculdade.



Na sexta-feira está marcado um exame a uma disciplina obrigatório para todos os alunos do primeiro ano de engenharia informática da Faculdade de Ciências de Lisboa, avança o jornal Expresso.



