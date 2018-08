Astronauta alemão fotografa fogo de Monchique a partir do espaço

Francis da Silva é um quase desconhecido no pelotão do ciclismo nacional, mas traz consigo um apelido de peso na modalidade, pela história do irmão Acácio, o único português a andar de amarelo na Volta a França. À frente da luxemburguesa Differdange-Losch, o agora diretor desportivo está na Volta a Portugal como "mais um passo" na sua carreira.