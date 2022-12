A despenalização da morte medicamente assistida contou apenas com votos contra dos grupos parlamentares do Chega e do PCP.

Parlamento

Assembleia da República aprova eutanásia em votação final

Lusa A despenalização da morte medicamente assistida contou apenas com votos contra dos grupos parlamentares do Chega e do PCP.

A Assembleia da República aprovou esta sexta-feira a despenalização da morte medicamente assistida em votação final global, pela terceira vez, com votos da maioria da bancada do PS, IL, BE, e deputados únicos do PAN e Livre e ainda seis parlamentares do PSD.

Portugal aprova lei da eutanásia na especialidade. Votação final na sexta-feira PSD tentou um novo adiamento do texto e substituição mas sem sucesso. Votação final em plenário acontece já esta semana.

Votaram contra os grupos parlamentares do Chega e do PCP.

A bancada do PS contou com seis votos contra, dos deputados Joaquim Barreto, Pedro Cegonho, Sobrinho Teixeira, Romualda Fernandes, Cristina Sousa e Maria João Castro. Houve ainda uma abstenção do socialista José Carlos Alexandrino.

Decreto passa agora para Marcelo

Na bancada do PSD, votaram a favor os deputados Catarina Rocha Ferreira, Hugo Carvalho, Isabel Meireles, André Coelho Lima, Sofia Matos e Adão Silva. Abstiveram-se três sociais-democratas: Lina Lopes, Jorge Salgueiro Mendes e Ofélia Ramos.

No total, estiveram presentes em plenário 210 deputados.

Há cada vez mais casos de eutanásia no Luxemburgo Houve 112 casos de eutanásia entre 2009 e 2020 no país. Grão-Ducado foi historicamente o terceiro país da Europa a deixar de sancionar a prática da morte assistida.

O decreto segue agora para redação final e ainda tem que ser apreciado pelo Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, que o pode promulgar, vetar ou pedir a fiscalização preventiva do texto ao Tribunal Constitucional.

O Contacto tem uma nova aplicação móvel de notícias. Descarregue aqui para Android e iOS. Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.