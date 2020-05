Incidente aconteceu a "200 ou 300 metros" do local onde o Presidente da República jantava com a família. Três jovens foram detidos.

Assalto perto de Marcelo Rebelo de Sousa. "Não senti perigo"

Na passada terça-feira, o Presidente da República jantou com os filhos e netos num hotel no centro de Cascais. Ao mesmo tempo, acontecia um assalto realizado por três jovens numa mercearia na Rua Direita na vila, a alguns metros do local.

Apesar de ter sido informado da situação, Marcelo disse à CMTV que "Não só não fui levado para o hotel onde já estava com a família como saí poucos minutos depois desse assalto dominado facilmente, e circulei no centro de Cascais com os meus netos e os meus filhos sem problema nenhum".

O Presidente elogiou ainda a ação rápida da PSP e "de grande eficiência". "Felizmente, não houve nenhuma interação, nenhuma necessidade de intervenção, porque a PSP cumpriu a sua missão", destacou Marcelo Rebelo de Sousa. Durante a ocorrência, agentes foram alegadamente agredidos pelos infratores, segundo comunicaram as autoridades.





